Desminado en El Orejón se reiniciará este fin de semana

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, habló sobre el reinicio del desminado humanitario en El Orejón, en Antioquia.

El mindefensa, Luis Carlos Villegas, desmintió que en la zona donde se realiza el desminado humanitario haya paramilitares. (Foto: César Flórez / VANGUARDIA LIBERAL)

En el Consejo de Ministros que se adelantó ayer en Bucaramanga, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó que durante el fin de semana se reiniciaría el programa de desminado en El Orejón, Antioquia.

La afirmación la hizo luego de aclarar que no hay paramilitares ni autodefensas en la zona, como lo aseguró la guerrilla de las Farc al asegurar que esa era la razón por la que el programa de desminado estaba detenido.

“El Gobierno es consciente de que en esa zona, a 30 kilómetros de la vereda El Orejón, hay crimen organizado. Allí funciona el ‘Clan Úsuga’ de una manera muy dinámica y lo hemos venido combatiendo con toda la fuerza. (…) Pero esos no son grupos paramilitares ni autodefensas, es crimen organizado de narcotraficantes”, aseveró el ministro de Defensa.

Por tal razón, afirmó que se continuará con el programa de desminado en la zona, pero de una forma más segura para que no ocurran accidentes como el del soldado Wilson de Jesús Martínez Jaraba, quien falleció el 15 de julio cuando trabajaba en este programa y detonó una mina antipersona.

“Lo que creemos es que después de haber afinado los protocolos después de ese terrible accidente del soldado Martínez, en las próximas horas, si no este mismo fin de semana, reiniciará, con muchísima mayor seguridad, pero con muchísima mayor lentitud, el programa del desminado en el Orejón”, declaró.

Santander en el posconflicto

Villegas explicó que Santander es un modelo para el país de lo que serán los futuros escenarios cuando Colombia alcance la paz. Anotó que en Santander son promisorios los índices de seguridad del departamento.

“La gran reducción de la mayoría de los índices delincuenciales en los últimos años, es fruto del esfuerzo conjunto de la Fuerza Pública y las autoridades civiles y por eso en Santander ya estamos en posconflicto”, resaltó el ministro.

Además señaló que en varias zonas de Bucaramanga no hay hurtos o drogas en promedios superiores a 12 meses, también este año el homicidio ha reducido en 14% y hay 65 municipios que no registran un solo caso. “En Santander no hay masacres, no hay cultivos ilícitos y no se han denunciado secuestros ni perpetrado acciones subversivas en el último año, han bajado los hurtos y la extorsión cayó”, precisó Villegas.

En el caso de Bucaramanga se destacó que el homicidio se redujo 28%, la extorsión cayó 49%. “Es un orgullo para las Fuerzas Militares y para la Policía Nacional tener los niveles de seguridad que presenta Santander”, sostuvo el jefe de la cartera de Defensa.

Las FARC exigen detener represión contra activistaS

Las Farc dijeron ayer que para alcanzar un acuerdo de paz en Colombia es necesario detener la represión contra activistas de derechos humanos, además de un cese de hostilidades.



“Con absoluta disposición de sacar adelante las conversaciones (de paz), hasta alcanzar la firma del Acuerdo Final, como insurgencia decimos que se debe poner freno ya, a la generación de más víctimas”, señaló a la prensa Joaquín Gómez, delegado de paz de la guerrilla.



Esta decisión trata de propiciar un mejor clima en las negociaciones de La Habana, a pesar de que la insurgencia denunció varias violaciones por parte del Ejército.