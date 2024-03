Durante tres días: 26, 27 y 28 de agosto; en Cartagena, expertos analizarán cómo está la construcción en el país.

Entre enero y junio se vendieron 13 billones de pesos en viviendas (Foto: Archivo / VANGUARDIA LIBERAL)

El marco será el congreso de la Cámara Colombiana del sector (Camacol) donde se hablará de ‘El poder de construir ciudades de calidad’ y de la ‘visión a largo plazo’ que deben tener los mandatarios locales para dinamizar sus ciudades, sin descuidar el mercado.

Sandra Forero, presidenta Ejecutiva de Camacol, resalta el comportamiento del sector en el primer semestre de 2015, y cuestiona lo que ha venido sucediendo en Bogotá, donde –dice— no sólo no creció la construcción, sino que cayó en un diez por ciento; además, hace referencia a los impactos del dólar en su sector.

- ¿Cómo va el sector constructor?

Nos mantenemos en indicadores positivos, aunque sabemos que estamos en un momento de ajuste. El primer semestre de 2015 fue positivo. En este periodo se vendieron trece billones de pesos en viviendas.

- ¿Cómo están las regiones en construcción de viviendas?

En los mercados grandes, es decir, donde hay mayor actividad, nos ha ido muy bien; excepto en Bogotá. Nos ha ido muy bien en Bolívar, Valle, Antioquia y en el Caribe. En la capital del país, desafortunadamente en vez de crecer el mercado ha caído diez por ciento.

- ¿Cómo fue el comportamiento en estos lugares?

Bolívar creció el 70 %; la Costa Caribe, el 12 %; Valle del Cauca, el 3 %, y Antioquia, el 24 %.

- Hoy se habla de ciudades inteligentes y de espacios ambientalmente amigables. ¿Qué hacer en las ciudades?

Del 26 al 28 de agosto, es decir, la próxima semana, en Cartagena vamos a mirar este tema, precisamente. Lo que haremos es una reflexión acerca de qué hacer para que la ciudad sea de calidad, que garantice la interrelación de distintas actividades.

- ¿Qué deben tener en cuenta los alcaldes que van a ser elegidos el 25 de octubre?

Deben mirar, con estudios claros, la dicotomía de ciudad compacta o expandida. Deben pensar si decretan que no se expanda la ciudad, o si se expande y no dan las condiciones necesarias para una ciudad de calidad.

- ¿Cómo se hace eso?

Se debe tener presente cuál es la dinámica poblacional, cuáles son sus relaciones intermunicipales, cuáles son los indicadores de creación de hogares. Una ciudad no deja de crecer por decreto.

- Las ciudades dejan de crecer…

Esa respuesta la va a dar Paul Romer, director del Urbanization Project de la Universidad de Nueva York. Las ciudades, gústenos o no, crecen. El problema, no es ese, es que están creciendo mal.

- ¿Cómo planear los centros comerciales, las escuelas, los hospitales y las viviendas?

Esta será una de las claves que se presentarán en el congreso, sustentado en un estudio con el Banco de la República. En él mostramos cuánto es lo mínimo que debe haber entre un colegio o un centro de salud, de una zona residencial. Hablaremos de las condiciones que se deben tener. Los alcaldes deben entender que las metas deben ser claras y medidas. No se puede proponer un determinado número de viviendas, sin tener en cuenta el equipamiento y la plata.

- Otro de los invitados es Albert Sáiz…

Él propone que la planeación urbana incorpore la variable de mercado; es decir, construir una buena ciudad, que garantice el desarrollo urbano, que los proyectos sean financieramente viables.

DÓLAR E IMPUESTOS

- ¿Cómo está la carga impositiva para los constructores?

En todas las ciudades se pagan cargas, pero no en todas se tiene presente el tema de ‘costos-beneficios’. Este es el caso de Bogotá, acá las cargas son tantas y tan altas que se termina por afectar al privado, que termina yéndose.

- ¿Qué tan bueno es que la normatividad les dé a los entes territoriales la autonomía para definir los usos del suelo?

Eso no es malo, pero la línea entre cumplir lo que emana desde el Gobierno central y no hacerlo es el lío, pues se cae en la autonomía municipal que se convierte en una disculpa para, en algunos casos irse al margen, o ir más allá de lo que se permite.

- Muchos trámites…

Los trámites no son malos, pero sí deben tener un principio y un fin. Es mucha la interpretación de parte de distintas instancias y funcionarios.

- ¿Por qué los centros de la ciudades, por lo general, están tan descuidados, haciéndose peligrosos y devaluados?

Porque no tenemos políticas o miradas de largo plazo. Cada alcalde llega con su propia propuesta, sin estudios y sin saber cómo se afectan aspectos como el comercio. Quito (Ecuador) es un ejemplo de lo que se debe hacer. Allí se creó una entidad que se dedica a mirar a largo plazo cómo recuperar el centro, sin afectar otros aspectos.

- ¿Están funcionando APP (Asociaciones Públicas Privadas) para la renovación urbana?

Se están dando, y eso es muy bueno, pero faltan.

- ¿Qué tanto ha afectado al sector la reciente reforma tributaria?, ¿hay algún tipo de temor por el nivel fiscal?

Temor para el inversionista sí hay, y no solo de los grandes, sino en los pequeños que ven en la vivienda un seguro. Este último sector es precisamente el que ayuda a incrementar la clase media. Se afectó el tema de renta.

- ¿Qué propuesta haría Camacol para la otra reforma tributaria, que parece inminente?

Sería ideal pensar en un tipo de exención para las familias que tengan una vivienda en otra parte del país, podría ser de renta. Esto dinamizaría el mercado en distintas regiones.

- ¿Cómo se ha visto afectada la construcción por el alza del dólar?

Hay cosas positivas y negativas. Ha sido positivo para nuestros exportadores, y para los colombianos que ganan en dólares, pues están comprando en Colombia para invertir. Las dificultades están al importar insumos. El más reciente ‘Índice de costos de construcción de vivienda’ ya muestra el impacto. Los proyectos que ya venían estructurados, y que ya han prevendido, no puede trasladar ese costo al comprador, por lo que ha perdido la empresa. En los que se van a construir, sí se va a afectar el comprador.

EL CASO DE BOGOTÁ

- ¿Qué pasa en Bogotá?

Es una suma de cosas. No se pueden aplicar los subsidios del Gobierno, el suelo está congelado por decisiones administrativas, y además –lo dice Fedesarrollo- la confianza se ha afectado.

- ¿Hay oferta en Bogotá?

Hay algo de oferta; sí. No se puede decir que no haya; pero la que hay no está necesariamente donde puede haber una demanda importante. En la capital se han tomado decisiones administrativas que afectan la seguridad jurídica.

- ¿El precio del metro cuadrado en Bogotá también ha sumado en esa afectación?

Este tema hay que verlo de dos maneras. Si bien es cierto, hay unos nichos de mercados donde los precios son importantes; es claro, que hay una demanda focalizada. En los rangos de Vivienda de Interés Social (VIS), y la siguiente a ésta, sucede que no hay suelo. Cuando el suelo se congela, la competencia es tremenda y los precios del suelo se trasladan al comprador final.