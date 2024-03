Para la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, el proceso de asignación de avales de los candidatos que llevará su partido para el 25 de octubre si le provocaron muchas sorpresas.

“Nosotros no tenemos ninguna alianza con Uribe”: Claudia López (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL )

Por ejemplo, lo que pasó en el Quindío, en donde el ex secretario del partido, Daniel García, según ella, terminó haciendo unos negocios que comprometieron al partido por los avales, por lo que sin duda dice que se arrepiente de apoyarlo.

La senadora, en su estilo frentero, también habla de lo que está pasando con los verdes en el Valle y, en especial, en Cali, en donde dice que el senador de su partido Jorge Iván Ospina, decidió apoyar a Angelino Garzón, a quien califica de oportunista y que sólo ve a Cali como un 'plan C' luego de que le fracasara su opción a la Presidencia de la República y la Alcaldía de Bogotá.

López también dice que en esta justa política llevó a que los verdes coincidan con el uribismo al apoyar la candidatura de Rosario Ricardo a la gobernación de Bolívar, pero es clara en decir que eso no es una alianza y que pactos políticos con el Centro Democrático no serán fáciles de cerrar. Así habló la congresista.

- ¿Terminó siendo un problema para ustedes la asignación de los avales?

La verdad fue un proceso muy dispendioso y el más difícil que yo haya hecho en la vida, pero esperamos haber hecho unos acuerdos inteligentes por la región, con un principio muy simple, el verde es una fuerza relativamente pequeña a nivel regional y tuvimos dos derroteros, uno fue ayudar en cada región a que a la región le vaya bien, que haya candidaturas viables que derroten las maquinarias, la corrupción o las mafias de la criminalidad que haya compitiendo. La idea es también fortalecer procesos de jóvenes, mujeres y ampliar nuestra plataforma verde, en general lo logramos.

Siempre pasa que hay candidatos que nos gustan más, otros menos, a todos los vamos a apoyar y los vamos a visitar para que en ningún caso nos hagan quedar mal con nuestro sello verde, que es el patrimonio del partido.

- ¿Pero en el proceso de entrega hubo malestar, usted criticó fuertemente, siguen esos problemas?

Eso quedó superado, aunque siempre habrá diferencias. Ahí hay verdes de muchos colores y de muchos estilos, yo no pretendo imponer mi estilo pero si que haya unas reglas de juego claras y transparentes para todo el mundo. Mi principal molestia era que no sólo se estaban tomando decisiones equivocadas, sino que el veedor del partido se estaba metiendo a hacer politiquería dentro del partido y ese no es su papel.

- ¿Cuál es el escándalo que se dio con los avales en el Quindío?

En el Quindío me arrepiento del voto de confianza que le dimos a Daniel García, es un miembro del verde que ha estado hace mucho tiempo, no tiene mayor trascendencia política en ningún lugar pero es del Quindío y nos pidió que los apoyáramos para consolidar el partido y combatir las fuerzas de la alcaldesa y la gobernadora, pero terminó haciendo unos negociados de apoyos entre la alcaldía y la gobernación con algunos avales del verde.

Yo me arrepiento, me lamento, le pediré al verde es mejor que revoquemos esos avales si es posible y si jurídicamente no se puede, por lo menos si que controlemos el daño, porque a Daniel García le quedó grande representar con dignidad al verde en el Quindío.

- ¿Pero en que sustenta que cometió esas irregularidades?

Porque le dimos el apoyo sobre la base que no dieran avales a una gente que sabíamos que esta cooptada por la gobernadora, él a última hora y en un negociado le dio el aval a un señor Mosquera, contrario a lo que de le dijo. Si le quedó grande la Alcaldía de Armenia, no me imagino que tipo de acuerdos truculentos habría hecho por ahí en otros municipios.

- ¿Pero en las alianzas ustedes están apoyando candidatos que también acompañan al expresidente Uribe, es decir los verdes se aliaron con el uribismo?

Nosotros no tenemos ninguna alianza con Uribe, ninguna, ni la tenemos ni la tendremos. En el caso de Bolívar hay dos maquinarias, cada una con una chequera de ilegales y con un poco de clanes políticos indeseables compitiendo y una tercería ciudadana con Rosario Ricardo. Ella, quien en el pasado fue candidata de los García, nos pidió que la avaláramos, precisamente porque entendió que la real apuesta por Bolívar tiene que ser derrotar a los García, a la Gata Enilse López. Ella empezó un proceso de firmas, nos pidió un coaval verde, lo evaluamos para ayudar a salir a Bolívar, por eso la apoyamos.

El Centro Democrático anuncia de forma unilateral que se adhiere a Rosario porque valora su programa y su apuesta y no lo podemos impedir, pero en ningún caso eso pasó ni por un acuerdo ni por una alianza, ni siquiera por una conversación entre el verde y el uribismo.

- ¿Y por qué no le suena hacer alianza con los candidatos transparentes?

No se tiene que dar un acuerdo y eso lo vemos aquí, yo que llevó diez años pidiéndole a Uribe que deje de apoyar delincuentes en la política regional, que bueno que en vez de financiarse con 'La Gata', decida que hay que confrontarla y a los demás contratistas oscuros.

- ¿En el Valle usted ratifica que la campaña está muy presionada por sectores oscuros?

Desafortunadamente en la candidatura a la gobernación eso es una aplanadora en un trabajo político organizado que tiene Dilian Toro en el Valle, pero con unas chequeras ilegales muy complicadas, nosotros nos estamos dando la batalla por promover a nuestros jóvenes verdes. A la Alcaldía de Cali tenemos un joven que es Michel Maya.

- ¿Pero en Cali el problema es otro, el senador Jorge Iván Ospina quiere estar es con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras?

Nosotros no nos vamos a poner aquí con demandas de doble militancia ni nada por el estilo. La Alianza Verde lo que quiere es que los jueces resuelvan los conflictos de los ciudadanos y no de los políticos. Jorge Iván ha sido claro desde el principio, que él tiene una gran amistad con Angelino y nos pidió que le permitiéramos apoyarlo, esa es su apuesta, pero los demás tenemos opinión muy distinta. Creemos que el Valle se merece una renovación y no un oportunismo. Cali fue para Angelino el 'plan C', como no pudo a la Presidencia de la República y la Alcaldía de Bogotá, entonce lo que le quedó de consuelo fue la Alcaldía de Cali. Eso es oportunismo de última hora, esto ya no lo vamos dirimir en el partido, será en las urnas en donde los ciudadanos digan si quieren el pasado y el oportunismo o si prefieren una opción renovadora como lo es Michel.

- ¿Qué opciones de ganar gobernaciones tienen?

Son varias las apuestas que tenemos. Hoy tengo el convencimiento que el presidente Santos va acabar la guerra pero no va a construir la paz, el gobierno no tiene una página, una letra de plan de postconflicto serio que le da a la región. Esa tarea se la van a tener que echar al hombro los alcaldes y gobernadores, como por ejemplo Zorley Aroca, en Putumayo, quien ha hecho un trabajo excepcional como líder social, diputada; también con Camilo Romero en Nariño; en el Cauca, aunque no hay candidato verde, un sector de los verdes apoya a Oscar Campo.

Otra apuesta importante es en Boyacá con Carlos Amaya, un joven extraordinario. En Neiva hay opción de ganar la alcaldía con Rodrigo Lara Restrepo. En Antioquia Luis Pérez es una gran amenaza para el departamento, y por eso vamos con Federico Restrepo y en Medellín con Alonso Salazar. La tercería de Rosario Ricardo en Bolívar es una gran alternativa.