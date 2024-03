Niños corriendo, niños llorando, madres desubicadas y llorando, hombres desesperados y llorando. Esto es lo que se ve en las calles y albergues de Villa del Rosario y Cúcuta, en Norte de Santander, tras la decisión del presidente Nicolás Maduro de sacar a los colombianos de su país, según él, por ser paramilitares.

Extranjeros en su propia tierra (Foto: Paola Patiño / VANGUARDIA LIBERAL)

Son las 5:30 de la mañana y en Cúcuta ya hay extensas colas de carros y motos que esperan en las estaciones de servicio para ser tanqueados. Con el cierre de la frontera, la gasolina, comunmente comprada a los cerca de cinco mil pimpineros que tiene la ciudad, ahora solo se consigue en los puntos legales. Pero es una ciudad tan acostumbrada a la ilegalidad, que las gasolineras que hay en la ciudad son pocas y no dan abasto con la demanda.

Esta semana en su visita, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que pondría a funcionar las estaciones de gasolina 24 horas y aumentó el cupo subsidiado de combustible para Cúcuta en un 30%, es decir, 660 mil galones más; hasta el miércoles, el cupo ya estaba consumido en un 85%.

Ahora son las 10 de la mañana y llego al primero de los tres albergues habilitados en el sector La Parada, en el municipio Villa del Rosario, cerca de la frontera con San Antonio de Táchira, en donde la crisis humanitaria que se inició con la decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de expulsar a los colombianos empeora con el pasar de los días.

En este centro se acoge solo a las madres con sus hijos; los hombres estan en un coliseo, metros más adelante. En el lugar hay cerca de 500 personas, de ellas unas 300 son niños. Hay menores en cada rincón, algunos corren, otros juegan, otros están dormidos en las cientos de colchonetas esparcidas por el sitio. Otros más lloran.

Este lugar tiene una de las situaciones más graves de hacinamiento, y cada día llegan más personas. Solo hay un baño, por lo que el doctor Francisco Reales, médico voluntario en este refugio, no descarta que pronto comiencen epidemias y brotes. “Hay muchos traumatismos en los cuerpos, porque han tenido que ir a buscar sus cosas y pasarlas por el río. A esto hay que sumarle lo más grave de todo y es el maltrato sicólogico”.

En el lugar están los voluntarios de la Cruz Roja, la Defensa Civil y enfermeras enviadas por la Secretaría de Salud del municipio.

“Migración ha recibido muchas personas y se las lleva a Cúcuta, pero resulta que la comunidad está intentando por el río volver a rescatar sus cosas… entonces ellos no se registran en migración para que no se los lleven, pues guardan la esperanza de poder recuperar algunas cosas…”, explica Guillermo José García Prieto, director de Cultura, Turismo y Educación de Villa del Rosario sobre el porqué en este lugar hay tantas personas refugiadas.

El calor junto al llanto hacen que uno quiera salir corriendo; pero ellos siguen allí, no tienen opción. Maryori* llegó, como la mayoría de personas, el pasado domingo en la noche, tras ser sacada de la invasión Mi Pequeña Barina en San Antonio de Táchira, en donde vivía desde hace ocho años. Solo alcanzó a sacar a sus dos hijos y la ropa que lleva puesta.

“Por mi niña mayor de cuatro años tuve que volver después por el río, porque se había quedado allá. Me traje conmigo primero a la pequeña, porque es venezolana y estaban diciendo que les estaban quitando los hijos a los extranjeros”, narra esta mujer, que no supera los 28 años.

No hay cifras oficiales de en cuánto casos padres quedaron separados de sus hijos. Pero en un solo albergue de Villa del Rosario se conocieron 34 casos en donde la Guardia venezolana, no solo le derrumbó la vida a estas familias, sino que además les quitó a sus hijos menores por ser venezolanos.

“Mi mamá, mi hermana… toda mi familia está acá en el albergue…Esperamos arrendar una habitación acá en Cúcuta, porque somos es de Cali”, expresa Maryori, quien tiene la esperanza de seguir con el taller de costura que tenía junto a su madre.

Calamidad

La Alcaldía de Cúcuta declaró la calamidad pública, por lo que a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo se direccionan los recursos y ayudas a todos los refugiados en los nueve lugares dispuestos hasta el momento.

Es medio día y ahora estoy en el Coliseo municipal de Cúcuta, en donde hasta el martes había 230 personas refugiadas, carpas ordenadas y dispuestas con colchonetas, espacio libre para al menos caminar y bastante orden a la hora de servir los alimentos.

En este lugar está Jeison* junto a sus padres. Este joven encarna la historia de los cientos de colombianos que vivían en San Antonio pero estudiaban en Villa del Rosario o Cúcuta y ahora perdieron sus casas junto a los sueños que por años venían construyendo en la universidad. Tenía la ilusión de un día salir de la invasión con su familia y regresar a su país a ejercer su profesión.

“El apoyo ahora para mis padres soy yo. Los estudiantes estamos pasando por una situación drástica, por eso solicito el apoyo de las universidades… a nosotros nos tumbaron todo. No tenemos nada. Lo trabajado desde hace cuatro años se perdió”.

Jhon Alexander Vargas llegó junto a su familia al albergue el martes en la madrugada y, a pesar de todo, se siente tranquilo de estar en su tierra. “Yo duré siete años y mi esposa 22, porque yo la distinguí allá y ni por todo ese tiempo nos respetaron pa’ al menos sacar nuestras cositas por las que nos habíamos jodido… cuando la Guardia nos cogió, nos dijo que si no nos íbamos de una vez nos agarraban y metían presos por paramilitares”, relata Vargas.

Cae la noche

Son las siete de la noche y regreso a La Parada. Todo es más caótico: hay carros, motos, camiones y cientos de personas sacandos los bienes rescatados de sus casas. Hasta la Policía está en medio de todo, ayudando a cargar neveras. La oscuridad, el polvo y las piedras hacen el terreno más difícil. En el camino me encuentro con Jorge Elí Arenas, desplazado junto a su núcleo familiar, abuelos, tíos, primos… todos. Cuando llegó la Guardia venezolana a su casa le requisaron todo y, dice, le robaron la plata que tenían. Para su fortuna pudo sacar algunos enseres, que por ahora permanecen junto a miles de cosas más que decoran el paso entre San Antonio y La Parada. No tiene idea de qué hará con eso.

“Yo entré también a Venezuela desplazado de Cesar en donde perdí una finca… yo no sé si eso de los paramilitares sea verdad, pero uno cómo sabe, si uno trabajando no está pendiente de nada. Lo que le cuesta a uno conseguir las cositas pa’ ahora perderlo todo, eso es muy duro”, expresa Jorge Elí, quien supera los 60 años. Unos metros más adelante está Enilda Herrera, cinco veces desplazada. Ya no recuerda con exactitud de todos los lugares que la han sacado, solo que ya no resiste más, dice que esto no lo va a soportar, pues por fin había logrado cierta estabilidad junto a sus hijos. El llanto no la deja hablar, tiene la mirada perdida, sus pies sucios y está rendida de cargar sus cosas.

“Yo soy de La Pacha, Bolívar… esta es la última o espero que sea la última, porque ya no aguanto más (dice ahogada en llanto)… soy una madre soltera y no he podido dejar de sufrir… a mis padres, uno de 64 y otro de 71 años, también me los sacaron. Ellos están en un albergue y yo con mis hijos durmiendo en la calle”.

Como si la vida se hubiese puesto en su contra, le robaron algunas de las cosas que había en su casa. “Ya no aguantamos más sufrimiento, ya esta bueno”.

Entre la cantidad de trasteo que hay por todos lados y la oscuridad, se escucha otro llanto, esta vez más fuerte. Se trata de Mayerly Niño, quien está desesperada porque no ha logrado que la ayuden a traer sus bienes, que dejó arrumados cerca al río. Su llanto se vuelve más intenso, hasta que de repente se silencia, Mayerli se acaba de desmayar.

Llega la Policía, yo tenía algo de alcohol y pude ponerlo en su nariz. Tras unos segundos inconsciente recobra el sentido y sigue llorando. Quienes la sostienen la intentan calmar y le prometen que ya van por sus cosas. “Íbamos a cumplir cuatro años de vivir con mis hijos: de 11, 9, 6 y 4 años de edad… yo me vine ayer para acá pa’ sacar al menos la mitad de las cosas y como el Bienestar Familiar los vieron solitos (a los hijos) ahí en la calle, creyeron que no tenía mamá y entonces se me los iban a llevar… hoy (martes) quedaron solitos en el albergue y me da miedo que me los quiten”, cuenta Maryori, que espera que su familia le envíe el dinero para los pasajes y así regresar a Ocaña o a Bucaramanga, su ciudad de origen.

Y es que estos colombianos, al igual que muchos otros, han tenido que sufrir el desplazamiento, ya sea por los grupos armados ilegales o el mismo Estado. Esta situación ha provocado que cerca de 327 mil nacionales huyan a países fronterizos como Venezuela, según cifras de la Agencia de la ONU para Refugiados, Acnur. Entre 1997 y el 1 de diciembre de 2013, 5’185.406 de colombianos han sufrido desplazamiento.

Al otro lado también hay desolación

Son cerca de las ocho de la noche, tras cruzar el camino lleno de piedras, polvo, colchones, neveras y todo tipo de enseresllego al paso del río Táchira, que conecta los barrios Pequeña Barina, Ernesto Guevara, La Guadalupe, entre otros, ubicados en San Antonio. Todos quedan en la invasión de la que el presidente Nicolás Maduró ordenó desalojar a los miles de colombianos, acusándolos de paramilitares.

Mientras cruzo el río Táchira, no muy ancho y con una profundidad que me llega hasta un poco más arriba de las rodillas, junto a cientos de familias con sus bienes a la espalda, me encuentro con Ligia*, una colombiana que lleva 15 años viviendo en el país vecino y casada con un venezolano. Vamos hablando, mientras adivinamos cada paso dado al llegar a Pequeña Barina, pues solo hay oscuridad y los escombros dejados por las casas destruidas.

“Mire, allá eso era lleno de ranchitos, todos fueron destruidos. Y allá había casas lindas, de material. A todas les pasó la máquina por encima”, me cuenta Ligia, quien hace apenas cuatro meses llegó a la invasión junto a su esposo, hija y dos nietos.

Las casas que quedan en pie, que son pocas, están marcadas: D que significa para demoler y R, revisada, en donde generalmente están los ciudadanos venezolanos. La escena hace recordar la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército Nazi marcaba con una x amarilla las casas de los judíos.

“Mire, en esos huecos, por allá en esos lotes vacíos, dicen que sacaron las armas de los paramilitares”.

-¿Y es verdad? ¿Había paramilitares? “Pues lo que le diga es mentira. Yo jamás vi a alguien armado en este tiempo, ni escuchaba hablar de eso. Pero lo que sí le puedo asegurar era que de acá se sacaban toneladas, pero algo impresionante, de mercancía de contrabando que pasaban por el río. La casa que está frente a la mía era usada como bodega de contrabando. Entonces lo que dicen es que eso es manejado por bandas criminales de Colombia. Y bueno, por unos pagan todos, porque a mí me consta que la mayoría era gente trabajadora”.

En los 117 kilómetros de frontera que comparten Cúcuta y los municipios de su área metropolitana con Venezuela, el contrabando es el negocio que mayores ganancias ilegales genera. A mediados de septiembre de 2014, la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia, Polfa había hecho incautaciones por más de US$5,1 millones. Carne, leche, elementos de aseo, entre otros productos, y combustible, se mueven clandestinamente por estos pasos.

Se estima que aproximadamente 50.000 galones de gasolina ingresan a diario de manera ilegal a la capital nortesantandereana. Una gran parte de este combustible queda en manos de los pimpineros.

Así mismo, la Polfa y diversas investigaciones han demostrado que bacrim como ‘Los Rastrojos’, ‘Los Urabeños’ y la banda delincuencial de ‘Megateo’ se disputan el control del contrabando, en especial del combustible.

Oscuridad y escombros

Llegamos, tras varios minutos de andar, a la casa de Ligia. Todos se alegran de verla, pero en su cara hay asombro. Antes de cualquier pregunta, ella me presenta y entra rápido. “Toca hablar pasito, porque quedan pocos, pero uno no sabe quién es informante”, me sugiere.

Como es usual en las casas venezolanas y colombianas, preparan de comida arepa. La de hoy, rellena de huevo, era la cena del día. La casa está en obra gris. Es un hogar humilde como la mayoría de esa invasión. Solo dos vecinos más quedaron en esa cuadra. Por supuesto, venezolanos.

“Yo me acuerdo cuando Hugo Chávez cedió estos terrenos para que la gente construyera, dio cédulas venezolanas a muchos colombianos y bueno, abrió su país a ustedes. Pero ahora este Maduro destruye con el codo todo lo que Chávez hizo con la mano. Ah, yo extraño a Chávez, él si era bueno, este es un bruto, malo. Ahora hasta a nosotros nos amenazó con sacarnos en tres meses”, cuenta Jaime*, esposo de Ligia. Todos por miedo prefieren no decir sus nombres reales.

Son las 9:30 de la noche y es hora de volver a Villa del Rosario, pues no se sabe en qué momento cierren el paso por el río.

Ligia, su hija y dos nietos me acompañan hasta la orilla del río Táchira. El camino es muy oscuro hasta que la luz de una moto nos alumbra y alerta. Ligia me detiene y hace señas de que hagamos silencio, “es la Guardia”, dice entre dientes.

Para mi fortuna, la moto siguió su marcha, no nos vio. Respiré y Ligia con una risa nerviosa me dice, “nos salvamos”. Eso espero. Seguimos la marcha; al llegar al cruce del río queda una última familia pasando sus bienes. Logro cruzar con ellos. Ligia y su familia me abrazan y se quedan del otro lado de la frontera.

Al otro lado el movimiento ya es escaso. Las familias se acomodan para dormir en los cambuches improvisados en donde cuidan sus pertenencias, otros hacen fogatas y algunas personas llegan a repartir pan con chocolate. Y como si ni siquiera el clima tuviera piedad, comienza a llover.

La frontera es para todos

Desde que Nicolás Maduro decidió decretar el estado de excepción y cerrar parte de la frontera con Colombia, la situación para los nacionales y para los mismos venezolanos empeora. Muestra de ello son las filas que a diario, desde las 5:30 de la mañana, debe realizar Jeny*, una venezolana que para poder traer a sus hijos a estudiar a Cúcuta tiene que someterse a todo tipo de controles y requisas, hasta que finalmente, dos horas después, puede cruzar el puente que separa los dos países. “El Gobierno debe reconocer que tanto los colombianos necesitan a Venezuela como viceversa, son países hermanos, pero la locura de alguien que le dio por trancar la frontera desgraciadamente nos tiene mal a todos…”.

De regreso a sus hogares en San Antonio, lo único que varía son las horas que deben esperar y el insoportable sol, que al reflejarse sobre el pavimento del puente quema aún más. Esta vez está Jenny*, que desde la 1:30 p.m, y ya son las 3, espera el bus del Gobierno venezolano, que los recoge desde un punto de la frontera y los cruza al territorio venezolano. Finalmente el bus llega, vienen algunos colombianos con maleta en mano: son voluntarios, es decir, regresaron antes de ser expulsados. La gente en el puente del lado colombiano corre hacia el bus, otros caminan. Las caras largas de quienes regresan son el común denominador. Son las 3:30 p.m del miércoles 26 de agosto. El panorama en La Parada ha cambiado levemente, pues ya no se ve la cantidad de gente del día anterior con sus mudanzas, nuevamente el Gobierno chavista cerró el paso por el río Táchira. Algunos de los colombianos que lograron sacar sus bienes han podido transportarlos a piezas o garajes cercanos para no dormir a la intemperie. Pese a ello, siguen siendo muchos los que permanecen al rayo del sol. La temperatura llega a 36 grados centígrados.

Recorro de nuevo el sendero que de La Parada conduce a la invasión en San Antonio. Parece que hubiera pasado un vendaval: hay mugre por todos lados, armarios tirados, rotos, camas abandonadas, colchones, zapatos, ropa…

Al llegar a la orilla del río hay un grupo de cerca de 30 personas esperando que vuelvan a abrir el paso, para sacar sus enseres y que no para de gritarle a la Guardia venezolana. Al otro lado dicen, y ya me había contado Ligia y su esposo la noche anterior, está Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, y varios funcionarios chavistas recorriendo la invasión. Estarían verificando que la orden se haya cumplido: que no queden colombianos.