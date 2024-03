Esta semana la Canciller tendrá la oportunidad para presentar al mundo los atropellos causados por el vecino país con las deportaciones, todo con miras a lograr apoyos.

Esta semana se define la estrategia diplomática de Colombia frente a Venezuela (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL )

Compartir

Esta semana se define la estrategia diplomática de Colombia frente a Venezuela (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL )

La apretada agenda de la canciller María Ángela Holguín comenzó el sábado y de forma positiva, pues la funcionaria se reunión con el secretario general de la OEA, Luis Almagro; en Cúcuta. El representante de la OEA vio con sus propios ojos lo que se está viviendo en la zona fronteriza y escuchó las historias de los colombianos que han sufrido por la decisión del gobierno venezolano.



Luego de eso, el secretario le pidió al presidente Maduro terminar lo más pronto posible con “este flagelo” e hizo eco a las peticiones del gobierno colombiano para solucionar la crisis. Pero también, destacó que la gestión de la OEA no se centra solamente en las decisiones del consejo permanente y que pueden colaborar de manera significativa en esta situación.



La canciller, por su parte, señaló que “Si bien es cierto que tuvimos un revés en el consejo permanente esta semana (OEA), como lo manifestó el presidente Santos, sin el que de pronto hubiéramos logrado una visita de la OEA, la tenemos. La tenemos hoy, y eso era lo que nosotros queríamos, que la OEA pudiera venir y constatar”.



Así mismo, reiteró la ministra que se quiere encontrar una salida diplomática a la difícil situación que se presenta, por lo que -sabemos de buena fuente-, el Gobierno colombiano no cree en la ruta de la Corte Penal Internacional como ha insistido el procurador, Alejandro Ordóñez, aunque respetan su posición.



Realmente, lo que se quiere es la exposición de la situación en la frontera debido a los fallidos acercamientos que se han tenido con Venezuela, por eso le pidieron al consejo permanente de la OEA una cumbre extraordinaria de cancilleres y no descartan insistir en ella. Lo cierto por ahora, es que la visita de Almagro es un avance significativo en la estrategia diplomática de la cancillería.

Lo que sigue

Los ojos de la diplomacia colombiana están puestos ahora en Ginebra. Este lunes Holguín se reunirá con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein y con el director de la Organización Internacional de Migraciones; y el miércoles estará en Nueva York para reunirse con el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, y con el director de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Ocha, Max Bonnel.



A todos se les expondrá la situación, dentro de la cual Colombia reconoce los problemas fronterizos, tales como el contrabando organizado y el menudeo -por lo que se expidió la ley anticontrabando y se quiere destruir las trochas por donde pasan las tractomulas-; así como la presencia de paramilitares.



Claro está, y como lo ha reiterado Holguín, no se acepta que estos problemas sean las razones de la crisis en Venezuela.



La ministra considera que es la falta de control en el modelo económico del vecino país lo que vuelve más complejo combatir el contrabando, pues un kilo de jabón en el vecino país cuesta 18 bolívares; lo que equivale a 89 pesos colombianos. En Colombia, el jabón cuesta alrededor de 5.838 pesos, por lo que un salario mínimo podría hacerse trayendo al país un poco más de 100 bolsas de jabón.



Esta situación se repite con la gasolina, pues un galón cuesta 3.7 bolívares en Venezuela (18 pesos colombianos), mientras que en Colombia vale 8.090 pesos.



Lo que se espera con la intervención de los organismos internacionales es que de verdad se llegue a una solución, incluso, no se descarta acudir a Unasur de ser necesario, aunque la idea no guste mucho por la dependencia que algunos señalan, tiene ese organismo a Venezuela, y por supuesto, por las declaraciones del expresidente Ernesto Samper que causaron polémica.



De todas formas, las puertas para dialogar siguen abiertas por parte de Colombia y se reciben con agrado los apoyos de otros países para ser mediadores. Este es el caso de Argentina y Brasil que se reunieron con la canciller colombiana el pasado viernes, y el sábado con la diplomática de Venezuela, Delcy Rodríguez.



Lo único que se descarta frente a este aspecto, es que haya una mediación por parte de Panamá, especialmente, por cambiar el voto en el consejo extraordinario de la OEA.



Por ahora, se le empezará a dar una proyección industrial al departamento de Norte de Santander con miras al carbón, que antes del cierre de frontera se transportaba por el Lago de Maracaibo, por ello, una de las estrategias es darle prioridad a la carretera de la Soberanía.



Se espera que la Canciller también participe durante la semana en un seminario organizado por la OEA, y aunque no es sobre el tema, lo más probable es que se pronuncie sobre la crisis de la frontera colombo-venezolana.