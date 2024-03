De acuerdo con la información publicada por las entidades bancarias, usted puede obtener descuentos entre 1% y 70% en compras de prendas de vestir, entretenimiento, restaurantes, educación, salud, hotelería y tecnología, entre otros.

Sáquele provecho a sus tarjetas débito y crédito (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL )

Este porcentaje varía según el producto, pero las alianzas están vigentes para el Banco de Bogotá, Bancolombia, Bbva, AV Villas, Banco Caja Social, Colpatria, Banco de Occidente, Davivienda y Banco Popular (ver gráfico para detalles).



Si usted posee tarjetas de alta gama como American Express (Bancolombia), Visa o Mastercard categoría black, tiene descuentos especiales dentro y fuera del país, acumulación de millas aéreas y servicio preferencial donde se encuentre.



Lili Vásquez, vicepresidenta de medios de pago de Bancolombia, explicó que la entidad está enfocada en ofrecer beneficios puntuales orientados a los gustos de los usuarios. Para hacer esto, se basa en la definición de algunas categorías, por ejemplo, si el cliente tiene la tarjeta de la Selección Colombia le van a dar prioridad en la preventa de las boletas para los partidos de eliminatorias y a las mujeres les preparan un paquete de descuentos para cuando vayan a comprar ropa.



La ejecutiva añadió que en este momento cuentan con cerca de 1.948.000 clientes con tarjeta débito y para el caso de crédito, llegan a los 7 millones de usuarios. En términos de aprovechamiento, dijo que “lo primero es aprender a usar las tarjetas. Si un cliente tiene las dos, se recomienda que tenga muy presente qué paga con la crédito y qué con la débito”, pues de esa manera, sacarle jugo a las promociones no se convertirá en un dolor de cabeza.



Vásquez sugiere que las compras del día a día las realicen con la débito y que al usar las tarjetas de crédito, se tenga en cuenta a qué plazo va a financiar el pago, “pues es necesario que sea sincero consigo mismo y defina el número de cuotas que de verdad pueda pagar”.



Para el caso de marcas compartidas como las que tiene Banco Colpatria, los beneficios son distintos. Según Santiago Perdomo, presidente, cada semana se actualizan las promociones pues se trata de un segmento con alta competitividad. Lo que sí se mantiene es que todas cuentan con la acumulación de millas por las compras realizadas.



Aproveche, pero tenga cuidado



Daniel Castellanos, experto en banca, aconsejó que para que las personas disfruten estos beneficios deben “tratar de realizar todo los pagos con estos productos financieros y ser cuidadosos con los procedimientos de seguridad”.



Para las tarjetas débito, explicó, “hay que estar pendiente con cuáles almacenes se tienen beneficios, los días de promoción y qué tipo de descuento ofrecen”. En cuanto a las de crédito, Castellanos expresó que “los compradores deben tener cuidado y entender que este no es un espacio de endeudamiento ilimitado y que se debe garantizar el pago”.



El efectivo le gana al uso del dinero plástico



Pese al impacto positivo que han tenido las nuevas tecnologías en el sector Bancario, Daniel Castellanos, experto en banca, considera que “Colombia todavía se destaca por ser un país con un muy alto índice de uso de efectivo. Eso no es problema solo de las tarjetas sino de que la gente prefiere tener su plata en el bolsillo y no en una cuenta de ahorros o cuenta corriente de una entidad financiera, por lo que todavía hay mucho espacio por mejorar ahí”. Además, el analista puntualizó que en ese sentido falta educación financiera y estímulos concretos para dejar de usar el dinero en efectivo y empezar a usar el dinero electrónico.