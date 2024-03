Once años le tomó al Gobierno Nacional asegurar claramente y sin discusiones que la política pública para la atención de la población desplazada ha avanzado lo suficiente como para que la Corte Constitucional levante parcialmente el estado de cosas inconstitucional que halló en la materia y que originó la expedición de la sentencia T-025 de 2004.

Tras 11 años de seguimiento, Corte decidirá sobre avances en desplazamiento (Foto: Colprensa /VANGUARDIA LIBERAL)

Tras un trabajo de seguimiento de la Corte sobre el cumplimiento de las órdenes impartidas, que versa sobre 28 ítems en específico, el gobierno, en cabeza de la Unidad de Víctimas, estima que ya se superó el letargo institucional y que hay un política que ha modificado la realidad de la población desplazada en el país que supera los 6 millones de personas afectadas, del total de 7.5 millones de víctimas del conflicto registradas hasta el momento.

La directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, afirmó que con los ítems de coordinación Nación-Territorio, fortalecimiento institucional, participación, registro y gestión de la información, presupuesto y financiación, y en los derechos de salud, educación y alimentación ya es hora de levantar el estado de cosas inconstitucional.

Lo mismo sobre protección, prevención, vivienda urbana, verdad, ayuda humanitaria, retornos y reubicaciones, generación de ingresos, identificación (incluida la libreta militar) y seguridad alimentaria.

En estos campos, aunque hay reclamos, para el Gobierno es factible levantar ese mecanismo de seguimiento extraordinario y reencauzar la política hacia donde hay mayores falencias, sin que esto implique disminuir la atención ya existente.

Así por ejemplo se resaltó que la inversión ha aumentado en un 430%, en términos reales de 2002 a 2014, para casi 10 billones anuales. “A la fecha más de 507.000 víctimas han recibido la indemnización administrativa, lo cual implica una inversión superior a tres billones de pesos, algo histórico en el país. De este universo, 87.177 son víctimas de desplazamiento forzado, que recibieron una suma de 337.567.744.070,61 pesos”, insistió Gaviria.

La directora agregó que en “2015 se han indemnizado a 20.854 víctimas de desplazamiento, por un valor de 78.361.123.686,23 pesos, es decir, el 91,5% de las víctimas durante la presente vigencia” y calificó esto como una muestra del compromiso del Gobierno.

No obstante, en audiencia ante la Corte, tanto la Contraloría, como la Procuraduría y la Defensoría estimaron que todavía no es el momento para hacerlo y expusieron sendas críticas como la tasa de 9,7 por ciento de analfabetismo en la población desplazada, lo que es 5 puntos mayor que en la población total.

Igualmente, sobre el tema del registro, el contralor Edgardo Maya Villazón dijo que se han presentado casos de intermediarios que buscan hacer negocio con los derechos de los desplazados, afectando los recursos destinados para esto. “Hoy quiero denunciar aquí que se están constituyendo verdaderas mafias”, dio Maya, ante lo cual la Corte pidió estar atentos.

Maya además dijo que en materia presupuestal, los 54,9 billones de pesos que se tienen previstos para toda la política en este tema no serán suficientes, pues las proyecciones indican que se necesitarían realmente 126 billones a 2021; incluyendo el programa de vivienda y las indemnizaciones.

Entre los reparos formulados, el procurador Alejandro Ordóñez manifestó cómo preocupa que solo el 8,3 por ciento de la población desplazada ha recibido atención psicosocial y que el 32,5 por ciento tiene vulnerabilidad alimentaria, según la encuesta de la Contraloría, que tiene un indicador distinto a la encuesta del gobierno.

Y a estos cuestionamientos se suman los de las propias víctimas. El coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra, fue claro al señalar que hay demoras en varios temas, como en la ayuda humanitaria de emergencia, la notificación del registro, la continuación de la línea de pobreza extrema y en las políticas de vivienda digna que –dijo- no tienen en cuenta los enfoques diferenciales como si una persona es discapacitada.

Además, reseñó Guerra que todavía persiste el desplazamiento, así como la discriminación en las entidades públicas y los problemas con las unidades militares para que se expidan las libretas militares a los desplazados.

Pero más grave aún, denunció que siguen las amenazas, hostigamientos y casos de muertes, que ya van para 220 casos “sin resultados concretos” por parte de la Fiscalía, por lo que pidió la creación de un programa único para proteger a líderes de víctimas, suficientemente financiado por el Ministerio de Hacienda.

Ante este panorama, y con posiciones encontradas, la Corte Constitucional entrará a examinar si ya es hora de levantar el estado de cosas inconstitucional de manera parcial. Sobre el punto, juristas reconocidos como Rodrigo Uprimny, dijo que si así lo decreta la Corte finalmente, esto sería un mensaje claro sobre los avances obtenidos, pero que sería necesario fijar algunos criterios para analizar cómo evaluar dichos avances.

En todo caso, si se hace, dijo Uprimny, se debe garantizar que no haya una fragmentación de las políticas públicas que hoy existen.

La restitución

Sobre la restitución de tierras, el propio Gobierno reconoció que todavía falta avanzar en el tema a pesar de más de 1.200 proferidas.

En ese sentido, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que ya se ha macrofocalizado el 90% del país y, de esto, el 47% está microfocalizado en materia de seguridad, por lo que están recibiéndose y tramitándose las solicitudes de restitución.

Todavía faltan zonas como El Catatumbo, el sur del Meta, el sur del Tolima, Putumayo, Cauca y Nariño, porque no hay las condiciones suficientes para garantizar la seguridad y un retorno efectivo de las víctimas.

“Tenemos que avanzar gradualmente para garantizar que los lideres no estén en riesgo y que quienes ellos representen vuelvan en condiciones de seguridad”, dijo el Ministro, quien reseñó que casi 20 mil personas ya han vuelto a sus predios.

Cristo dijo que el Gobierno no oculta las falencias que hay en la materia y frente al resto de ítems de la política de atención a víctimas indicó que no se puede esperar que en apenas unos años se repare integralmente a los 7,5 millones de víctimas que ha dejado un conflicto que todavía no finaliza.

“Miremos el cambio en la sociedad colombiana, hoy las victimas exigiendo el cumplimiento de sus derechos, se ha hecho muchísimo en materia de memoria histórica. Eso no lo imaginaba la sociedad hace pocos años. Y eso le permite ir a La Habana, sentarse en un proceso de paz con toda la legitimidad, y exigirle a las Farc que las reconozcan, que pidan perdón, que se comprometan a repararlas”, indicó.