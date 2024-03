Aplazan nuevamente la audiencia contra Moreno

Ante el juez 14 de Conocimiento, la Fiscalía tenía previsto iniciar ayer su argumentación para demostrar la culpabilidad del exalcalde Samuel Moreno, por las presuntas irregularidades en los contratos para el servicio de ambulancias en Bogotá.

Samuel Moreno permanece recluido desde hace tres años en la escuela de Carabineros de Bogotá. (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL)

Después de más de tres años desde que se judicializó al exalcalde, no se ha podido iniciar el primer juicio, y ayer no fue la excepción, pues el abogado de Moreno Rojas no asistió a la audiencia, y no se pudo hacer la diligencia.

De acuerdo con Moreno, el abogado había hecho llegar la solicitud de aplazamiento al centro de servicios judiciales de Paloquemao, a lo que el juez respondió que dicho documento nunca fue puesto en conocimiento del despacho.

A través de Moreno llegó la información que indica que el defensor se encuentra fuera del país. Por tal motivo no se logró adelantar la diligencia, y el Juzgado ordenó compulsar copias a Luis Fernando Becerra, abogado de la Defensoría Pública, y constatar con Migración Colombia si realmente salió del país, y por qué razón.

“Esta es una situación bochornosa para la administración de Justicia... Para conocer el paradero del abogado se ordenó que se oficie investigación con las autoridades de migración, para que se constate el motivo de la salida del profesional del derecho del país”, señaló el juez en audiencia pública.

Nueva audiencia

El miércoles se instalará nuevamente la audiencia de juicio, para determinar quién defenderá los intereses de Moreno.

El exalcalde fue acusado formalmente por la Fiscalía el 28 de mayo de 2014, por supuestamente haber permitido que su entonces secretario Distrital de Salud, Héctor Zambrano, aceptara promesas remuneratorias para facilitar a Emilio Tapia, ya condenado, la adjudicación del contrato del servicio de ambulancias en 2009, que tuvo un costo de 670.000 millones de pesos.

Según ha podido establecer la Fiscalía, por la licitación de dicho contrato Samuel Moreno, su hermano Iván Moreno y varios concejales, se apropiaron de 6.000 millones que repartieron entre ellos.