Representantes de las 31 estaciones de servicio del Área Metropolitana se fueron lanza en ristre contra el alcalde Donamaris Ramírez y el Ministerio de Minas por el desorden en la programación de los despachos de combustible.

Gasolineras de Cúcuta se oponen a las regulaciones (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL)

A lo anterior se sumó un ingrediente que no ha sido tenido en cuenta y que está repercutiendo en las actividades agrícolas e industriales de los municipios de afuera del área metropolitana: el poco combustible que se despacha para allá.



María Eugenia Martínez, vocera del gremio gasolinero, recriminó la forma como se calculan los despachos de gasolina y acpm en el ministerio de Minas, motivo por el cual hoy hay ocho estaciones de servicio cerradas, “todo, porque los cupos que se les asigna solo les está alcanzando para 16 horas de venta”.



Entre estas figuran Trapiches, La Floresta, Miraflores, Chaparral, Gran Vía Oriental y Mis Amigos, cuyos tanques estaban ayer vacíos.



‘Se debe vender de manera ininterrumpida’



Martínez planteó que se deben dejar los cupos abiertos, es decir, que no se les ponga plazo para el despacho a las estaciones, porque ello garantiza que la gasolina y el acpm se vendan de manera permanente “y no como está sucediendo ahora, que la mitad de las estaciones está fuera de funcionamiento y la otra mitad soportando toda la demanda”.



En septiembre, tras estallar la crisis de la frontera y agudizarse la venta de combustible, el ministerio de Minas ha despachado a Norte de Santander 9 millones 566 mil 836 galones, los últimos 2 millones 208 mil galones a partir de este lunes.



La vocera de las estaciones de gasolina recriminó también al alcalde por la desinformación que está protagonizando al asegurar que en las estaciones se acapara y se especula con el combustible.



“Esto es mentira y responsabilizamos al alcalde por lo que pueda pasarle al personal que labora en estos negocios”, dijo Martínez.



Agregó que el gremio no está contra de la vigilancia y el control para que la venta se haga de manera ordenada, “pero sí con los señalamientos sin fundamento”.



La alcaldía de Cúcuta anunció la semana anterior que con la Policía y la Fiscalía se iban a intensificar los controles para que desde las estaciones de gasolina se impidiera el suministro de gasolina a particulares para su posterior venta en las calles.



También se emprendió desde la semana pasada el desmonte de los cambuches de los pimpineros que están en el espacio público de la ciudad.



Martínez señaló que si bien el pico y placa que se adoptó por parte de la alcaldía desde ayer ayuda a descongestionar la venta en las estaciones, “de nada sirve si no se replantea la programación de los despachos y de los cupos”.



Hay estaciones que apenas reciben 14 mil galones, mientras que a otras les llega 80 mil y 120 mil galones.



Otro factor que está incidiendo en el desorden es que se está programando más acpm que gasolina para las estaciones del casco urbano, mientras que las que funcionan en las vías nacionales están recibiendo todo lo contrario, es decir, más gasolina que acpm, cuando en ellas se vende más este último.



El alcalde señaló que las medidas adoptadas apuntan a dar mayor agilidad a la venta en las estaciones.



Pico y placa sí sirvió



El pico y placa que empezó a regir para la venta de combustible en las estaciones de gasolina de Cúcuta unicamente puso fin de manera momentánea a las largas colas que se venían formando en estos negocios para tanquear.



La medida fue aplaudida por los consumidores, dado que con ella se invierte menos tiempo para el tanqueo, lo cual era una de las cosas que molestaba a sectores como el del transporte público.



Por este motivo, la asociación de estaciones de servicio les solicitó a los alcaldes de Los Patios y de Villa del Rosario implementar también el pico y placa en sus territorios.



Ayer, en la mayoría de estaciones de servicio se vieron grupos de menos de 10 carros a la espera de tanquear, cuando hasta el viernes la cifra superaba los 40 automotores.



El pico y placa se mantendrá hasta nueva orden, dijo el alcalde Donamaris Ramírez.



Escasez en otros municipios



La Asociación de Estaciones de Servicio de Cúcuta denunció que en municipios como Ocaña, Chinácota, Toledo, Ábrego y los demás que conforman la provincia de Ocaña se está llegando al límite del desabastecimiento, “debido a las erradas programaciones de despacho de combustible que se hacen en el ministerio de Minas”, aseguró María Eugenia Martínez, vocera de este gremio.



En el caso de Chinácota, la crisis es mucho más grave debido a que allí funciona una decena de minas de carbón mineral “cuyas produciones están paralizadas porque no se cuenta con combustible”, aseguró Martínez.



Dijo que en la última resolución de despacho para los dos millones 208 mil galones de combustible adicionales que se aprobaron se estipuló que para los municipios de afuera del área metropolitana de Cúcuta se destinarán 474 mil galones, sin embargo, no estipula a qué estaciones se le despachará ni cuánto para cada municipio, “lo que confirma el desorden”.