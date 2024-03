El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reconoció que el encuentro entre los Presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, en Ecuador, no resolvió los problemas de la frontera pero sí fue el punto de partida para que ambos países trabajen en conjunto contra el crimen organizado y el contrabando.

"Presidente Maduro dijo que ministros de Defensa debemos tener más comunicación" (Foto: "Presidente Maduro dijo que ministros de Defensa debemos tener más comunicación")

El Ministro sostuvo que al iniciar la reunión Santos-Maduro “fue dura, franca y necesaria”, y afirmó que el mandatario colombiano “fue contundente en abordar todos los temas que durante años no fueron abordados por las dos institucionalidades”.



“El presidente Santos le hizo un fuerte reclamo a su homólogo venezolano por el tratamiento a los colombianos deportados de Venezuela y la violación a sus derechos humanos”, explicó Villegas.



Sin embargo, dijo que “posteriormente se hizo una sesión sobre los incidentes en el espacio aéreo colombiano por parte de aeronaves de Venezuela, que fueron detectados por los radares y de los cuales también hay vídeos y audios en cada una de las fechas y los sitios, que demuestran que sí existieron y que los incidentes fueron advertidos por los operadores”, afirmó el ministro.



Asimismo, Villegas manifestó que “el presidente Maduro reaccionó y afirmó que esa situación no podía repetirse y que los Ministros de Defensa de ambos países debían tener mejores grados de comunicación y cumplir con los protocolos para evitar es tipo de incidentes”.



De igual manera, en diálogo con RCN La Radio, el Ministro se refirió a las incursiones de la Guarda Nacional venezolana en varios puntos de la frontera e informó del incidente que se presentó ayer en una finca a 4 kilómetros de la frontera al norte de Cúcuta, por lo cual manifestó que “se espera mayor cooperación y comunicación cuando se esté haciendo un operativo y se pueda coordinar con las autoridades colombianas, lograr mejores resultados y respetar la línea fronteriza”.



Villegas afirmó que la actitud de Venezuela sobre la violación en materia humanitaria era de negación, pero que luego ha aceptado que se haga una investigación sobre los hechos evidentes, documentados y presentados con toda la “crudeza” por el presidente Santos.



“El hecho de que el Presidente haya sido sincero y crudo no necesariamente quiere decir que del lado venezolano estuviera de acuerdo con esa presentación, esta reunión apenas lo que hizo fue bajarle la temperatura a una frontera que estaba candente, pero que no soluciona ninguno de los problemas de la frontera” enfatizó Villegas.



Por otra parte, informó que “lo que quedó muy claro ayer fue que Colombia reivindicó para sus nacionales el respeto de sus derechos y para su frontera el respecto de la línea fronteriza”.



Sin embargo, aseguró que “la frontera tiene una amenaza de crimen organizado creciente que se dedica a explotar una rentas ilegales que son sumamente rentables, en los márgenes del narcotráfico y contrabando, por lo cual se necesita cooperación para poder ser enfrentado y que Venezuela pueda reconocer que tiene problemas de crimen organizado y que nosotros podamos cooperar en defensa de nuestros intereses”.



Finalmente, el funcionario manifestó la necesidad de voluntad política para explorar los mecanismos bilaterales e informó que la primera reunión va a ser mañana a las diez de la mañana con los ministros de Energía, Minas, Hacienda y Defensa de ambos países para empezar una agenda con las autoridades venezolanas y tratar los temas de contrabando de gasolina y bienes para lograr una visión mucho más estructural de la frontera.