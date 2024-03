Un estudio revelado por la Universidad de la Sabana da cuenta que el 53% de las mujeres campesinas son tratadas con violencia física; seguidas por los niños con el 29%, los hombres con el 15% y los adultos mayores con el 2%.

Una de cada dos mujeres en el campo es víctima de violencia intrafamiliar (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

Una de cada dos mujeres en el campo es víctima de violencia intrafamiliar (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL)

El informe del Instituto de La Familia, del centro educativo, fue realizado a 237 mujeres campesinas de un universo de 2.876 familias con edades entre los 16 y 81 años de edad, la mayoría entre los 30 y 46 años.



Dentro de las particularidades que arrojó el estudio está que más de la mitad de victimas de violencia intrafamiliar justifica el trato agresivo, pues argumentan que si su pareja las golpea es porque ellas se lo merecen.



María Del Carmen Docal, directora del informe, asegura que "este estudio permite generalizar la problemática que se vive en el país por este fenómeno. Asimismo no discrimina entre violencia intrafamiliar rural o urbana pues, según ella, es muy similar la realidad que se viven en el campo a la que se percibe en las ciudades".



Por tipo de violencia, sobresale la que es aceptada socialmente o, en el peor de los casos, la que parece invisible; como por ejemplo, menospreciar, zarandear o sacudir; chistes o bromas de mal gusto; golpes hacía los objetos para mostrar autoridad e infundir miedo; celos obsesivos que no permiten a la pareja verse con familiares o amigos; o la amenaza constante en la que la otra persona chantajea o intimida diciendo que se va a ir de la casa o que va a terminar la relación.



Para Natalia Villamizar, socióloga, especializada en género, "en estos casos el tipo de violencia que más persiste es la simbólica, es decir en la que el violentado no considera que la agresión a la que es víctima sea violenta de alguna forma. En otras palabras, es una forma de habituar la violencia. En los contextos rurales aún persisten las agresiones físicas de manera latente, pero otras formas de violencia también deben ser visibilizadas".



En el estudio también se mencionan los casos de maltrato físico que se evidencian en todo tipo de golpes hasta quemaduras con ácido. “Se encontraron incluso casos en los que las mujeres estaban en riesgo de muerte”, afirmó Docal.



Datos particulares sobre las percepciones del fenómeno



- Según el 70% de los encuestados, una persona maltratada es culpable de permanecer junto a quien la maltrata.



- El 81% considera que la familia debe permanecer unida a cualquier costo, así esto implique soportar cualquier tipo de agresiones.



- El 55% afirma que las personas que agreden a sus familiares es porque son violentas por naturaleza, es decir aceptan la violencia como algo normal.



- El 18% piensa que es correcto acudir a los golpes para solucionar conflictos.



- El 90% está de acuerdo con que “la ropa sucia se lava en casa” y así guardar silencio ante cualquier tipo de atropellos.



- El 15% de los entrevistados sostiene que tomar trago o fumar alucinógenos justifica las agresiones físicas y psicológicas.



- El 37% responsabiliza a la situación económica como una razón válida para violentar a la pareja.



- Para el 47% de las personas el maltrato emocional no es tan grave como la violencia física.



- El 86% está de acuerdo con que los padres castiguen con golpes a los hijos cuando lo consideren necesario.



- El 31% señalan que el hombre, a través de cualquier medio, debe demostrar que es él quien manda en la casa.



Los niños también sufren el flagelo, según cifras de Medicina Legal, en el 2014 se practicaron 10.402 dictámenes por agresiones contra niños, niñas y adolescentes, 694 casos menos que en 2013. El grupo de edad más vulnerable está entre los 12 y 17 años, en ambos géneros.