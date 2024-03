Luego de que el gobierno señalara que el acuerdo de justicia alcanzado en Cuba, apenas sienta las bases de un mecanismo al que aún le faltan elementos por agregar; la guerrilla indicó que la Jurisdicción Especial para la Paz, es un acuerdo cerrado.

Farc contradice al gobierno sobre precisiones del acuerdo de justicia (Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)

“El acuerdo está cerrado. No es cierto que con respecto a su contenido sustantivo y procedimental haya temas que requieran precisión adicional o un desarrollo que implique aclarar lo que no necesita aclaración alguna”, respondió la guerrilla.



En sus declaraciones el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle y el alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, indicaron que en dicha jurisdicción “todo está sujeto a unas condiciones. La más importante es la verdad plena y las garantías de no repetición". (Lea aquí: gobierno y Farc firmarán la paz a más tardar el 23 de marzo de 2016)



Asimismo, sobre la concentración de la guerrilla, mencionaron que ésta deberá ser en varias zonas del territorio nacional, pero que aún no hay acuerdo sobre ese aspecto, ni sobre el sistema de vigilancia y control; por lo que más adelante se revelaría el contenido completo del acuerdo, como lo han exigido varios sectores. (Lea aquí: Así reaccionaron víctimas en Santander al acuerdo de cuba)



Esto, en opinión de la guerrilla, es una “interpretación unilateral” de lo alcanzado en el acuerdo. Incluso detallaron que “en el acuerdo no se habla de concentración de tropas de las FARC ni de lugares de confinamiento para quienes brinden verdad plena y exhaustiva”.



De otro lado advirtieron que quienes asumirán la tarea para aplicar los alcances de los puntos acordados, serán los futuros magistrados de la nueva Jurisdicción Especial para la Paz.



“El acuerdo lo aplaudió el Santo Padre, el Secretario General de Naciones Unidas, la Unión Europea, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y varios gobiernos del mundo (…) y resulta que ahora se anuncia que aún se requieren precisiones adicionales”, rechazó la insurgencia.