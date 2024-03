Monoleche declaró a favor de Santiago Uribe

Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, exparamilitar y cuñado de los hermanos Castaño, declaró en la mañana de este martes durante el juicio contra Santiago Uribe, que nunca supo de ninguna relación entre los hermanos Uribe Vélez y los Castaño ni tuvo conocimiento de la existencia de la organización denominada los Doce Apóstoles.

Santiago Uribe afronta un juicio por presuntamente tener responsabilidad en un asesinato. (Foto: Archivo/VANGUARDIALIBERAL)

En cambio, aseguró, bajo la gravedad de juramento, que, mientras estaba recluido en la cárcel de Itagüí como sometido a Justicia y Paz, Pablo Hernán Sierra (alias “Alberto Pipintá”) lo trató de convencer para declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago, a cambio de seguridad jurídica y de dinero, que supuestamente sería facilitado por el senador Iván Cepeda.

Sierra, al igual que Juan Guillermo Monsalve, ha declarado acerca de la supuesta conformación de grupos paramilitares en la Hacienda Las Guacharacas y La Carolina, de propiedad de los Uribe.

Sin embargo, Monoleche aclaró que los ofrecimientos no llegaron directamente de Cepeda, que incluso en una oportunidad recibió su visita y no hablaron al respecto, ya que el senador estaba interesado en conocer en detalle cómo eran las condiciones de derechos humanos en las cárceles.

Al respecto, el senador del Polo Democrático señaló: “yo no conozco, ni he visitado, ni tengo relación alguna con ese exjefe paramilitar y me imagino que esto sigue siendo parte de los montajes que se intentan realizar en mi contra, una vez que la Corte ha llamado a indagatoria a Álvaro Uribe y que se desarrollan, de una manera intensa, los procesos contra Santiago Uribe”.

Santiago Uribe afronta un juicio por presuntamente tener responsabilidad en el asesinato del conductor Camilo Barrientos y conformar un grupo paramilitar en Yarumal, Antioquia, conocido como “los Doce Apóstoles”, este miércoles y jueves seguirán las audiencias.