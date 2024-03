El general retirado Humberto Guatibonza, exdirector del Gaula y excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue detenido en el marco de las investigaciones que adelanta el ente acusador contra una red dedicada a hacer seguimientos ilegales con diferentes fines en todo el país.

Por chuzadas ilegales se va a la cárcel el general Guatibonza (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

Por chuzadas ilegales se va a la cárcel el general Guatibonza (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL)

Por, presuntamente, hacer parte de una red criminal dedicada a interceptaciones ilegales, el general (r) de la Policía, Humberto Guatibonza, deberá responder ante las autoridades.

A Guatibonza, capturado ayer por el CTI, podrían imputarle los delitos de acceso abusivo a un sistema informático agravado, concierto para delinquir agravado, interceptación de datos informáticos agravado, uso de software malicioso agravado, utilización ilícita de redes de comunicaciones y violación de datos personales.

En el caso de Guatibonza, la Fiscalía ya había hecho allanamientos en la localidad de Suba, al norte de Bogotá, a la empresa A&G Seguridad, que es propiedad del general hoy capturado.

Ayer también sonó fuerte el nombre del coronel (r.) Jorge Humberto Salinas Muñoz, quien una vez fue judicializado en Cali, anunció su deseo de tener acercamientos con la Fiscalía, con lo que se convirtió en uno de los testigos clave de la investigación.

Fuentes oficiales de la Fiscalía aseguraron que en el interrogatorio hecho al exoficial del Ejército, indicó a la empresa Quarkcom, que tiene entre sus actividades económicas la prestación de servicios en telecomunicaciones y sistemas de seguridad, y a su representante legal, Juan Carlos Madero Mendieta, de presuntamente tramitar nuevos servicios de interceptaciones, un señalamiento en el que también apareció el nombre del senador Armando Benedetti.

Chuzar al Fiscal y Lombana

Según Salinas, Madero Mendieta supuestamente había llevado por orden de Benedetti dos números telefónicos a la red de seguimientos para que fuesen interceptados. Sin embargo, una vez determinaron que las líneas telefónicas pertenecían al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y su esposa, la organización habría desistido de realizar tal acción.

Asimismo, desde la Fiscalía aseguraron que Salinas agregó en su declaración que el senador Benedetti, quien según el testigo era llamado ‘Barbas’, supuestamente había hecho dos solicitudes expresas: interceptar al abogado Jaime Lombana y a su hijo de 16 años, además del también penalista Jaime Granados. Según la Fiscalía, Salinas aportó fotografías que evidenciarían el seguimiento que le hacía dicha red criminal al hijo del abogado Lombana.

Avianca desmiente

Una de las empresas señaladas de aparecer en dichas carpetas, la aerolínea Avianca, emitió un comunicado ayer en el que aseguró que nunca ha contratado con la empresa A&G Seguridad o con Humberto Guatibonza. “A la fecha no existe en los sistemas internos de la compañía ningún contrato, pago u orden de compra realizada a favor de dichas empresas o sus representantes legales”.

“Es escalofriante”

Precisamente, en diálogo con una emisora nacional, el abogado Jaime Lombana aseguró que el pasado martes 11 de septiembre le fue entregado un álbum de fotografías que revelaban los seguimientos a su hijo, los cuales –dijo el abogado– habrían sido ordenados por el senador Armando Benedetti. “Esto es realmente escalofriante, no tengo palabras y quisiera insultar al senador Benedetti, que me busque a mí, pero no a mi hijo”, dijo Lombana.

Abrir investigación

Por su parte, el senador Armando Benedetti, quien fue señalado por un presunto testigo en el nuevo escándalo de las interceptaciones ilegales, le pidió a la Corte Suprema que le abra una investigación y a la Fiscalía General que compulse copias si él es responsable. Sostuvo que esta situación es una clara retaliación de parte del fiscal por el caso de Odebrecht.

Perfil del general Guatibonza

El general (r) Humberto Guatibonza, es un oficial con un destacado paso por la Policía Nacional. Estuvo durante 35 años en la institución donde se resaltan sus periodos como comandante del Grupo Unificado para la Libertad Personal (Gaula) y la Policía Metropolitana de Bogotá.



El general (r) ingresó a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander en 1981, dos años después se graduó como subteniente, con formación en administración policial. Guatibonza es administrador de empresas de la Escuela de Administración de Negocios y tiene una especialidad en docencia universitaria de la Universidad Santo Tomás.



Durante su paso por la Policía Nacional, el oficial fue subdirector de la Escuela de Carabineros, subdirector de la Escuela de suboficiales y nivel ejecutivo ‘Gonzalo Jiménez de Quesada’, director de la Escuela de Policía ‘Gabriel González’, comandante del Departamento de Policía de Putumayo y comandante del Distrito Operativo Especial del Bajo Cauca Antioqueño.