Disidentes de las Farc responsables de motobomba

En esta semana ya son tres hechos judiciales que trastocaron la tranquilidad de los habitantes de Corinto, Cauca, quienes abrazaron con mucha alegría el fin de proceso de paz con las Farc en años anteriores, pero que ahora no saben quiénes están detrás de estos actos violentos.

El ataque dejó pérdidas materiales que ascienden a los diez millones de pesos, representados en ventanales y techos averiados. (Foto: Colprensa/VANGUARDIA LIBERAL )

Además, y desde el pasado 7 de agosto, cuando Iván Duque asumía como presidente de la República, en este municipio son ya tres ‘motobombas’ accionadas contra la fuerza pública en pleno casco urbano. El pasado miércoles accionaron la última contra los integrantes del único cuadrante de la Policía que opera en la zona.

“Ahora el miedo es mucho más intenso porque no sabemos quiénes son los que están poniendo las bombas, antes se sabía que estaban las Farc, pero en estos momentos hay muchos grupos que están en la zona y no sabemos qué es lo que quieren, entonces uno como comerciante evalúa la posibilidad de retirarse e irse a otro lado porque todos los días hay rumores de que van atentar contra la policía, que quien no colabora, paga muy alto desobedecer esa orden”, relata una comerciante de esta localidad quien prefiere omitir su identidad.

Ese miedo no lo ocultan las autoridades civiles, quienes informan que deben permanecer con esquemas de seguridad para adelantar sus labores de velar por el bienestar de las comunidades, en el lugar donde estén asentadas. Como el caso del personero municipal, Víctor Salas, uno de los afectados por la detonación de la ‘motobomba’ del miércoles.

“En Corinto hay presencia de varios grupos armados, acá tenemos a los disidentes del sexto frente de las Farc, de integrantes de la guerrilla del Eln y una facción armada que se autodenomina EPL. Todos están directa o indirectamente relacionados con el narcotráfico y con intereses particulares. Es decir que no sabemos de dónde pueden venir los atentados, incluso, el solo hecho de informar a los medios de esta realidad, es suficiente para que a uno lo declaren objetivo militar”, comenta Víctor Salas, quien ya cumple once años al frente del Ministerio Público en este municipio.

De hecho, y tras la detonación de la ‘motobomba’, se rumoró que el ataque iba dirigido contra este funcionario, ya que dicho vehículo fue ubicado frente a su casa. Él salió aturdido por la onda expansiva, al igual que un profesor y otros jóvenes de este sector céntrico de Corinto.