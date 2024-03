En la mañana de este miércoles,un grupo de estudiantes de la universidad Nacional en Bogotá se tomaron la sede administrativa del plantel como acción de protesta ante el déficit para este año de la educación superior pública.

Estudiantes se toman sede administrativa de la Universidad Nacional en Bogotá (Foto: Archivo / VANGUARDIA LIBERAL)

La rectora de la universidad Nacional, Dolly Montoya, detalló que el personal fue evacuado para evitar confrontaciones y que están a la espera de poder entablar un diálogo con los estudiantes.

“Esta mañana se tomaron la sede administrativa de la universidad. No entendemos porque son tan radicales. No pusimos resistencia. Somo amigos del diálogo, pero no vamos a permitir la confrontación", dijo la rectora del plantel a un medio radial.

La manifestación se da tras la suspensión de la mesa tripartita de diálogo entre el Gobierno Nacional, estudiantes y docentes que buscaba dar soluciones a la crisis financiera que afrontan las instituciones públicas para dar finalidad al semestre académico.

Montoya hizo un llamado a los estudiantes para que retomen el diálogo y tengan presente que si se “pierden estas dos semanas, el semestre terminará”.