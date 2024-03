Clase media: carga plena

El IVA a la canasta familiar es uno de los puntos de la Ley de Financiamiento que más rechazo ha generado, incluyendo a los miembros del partido del presidente Iván Duque.

(Foto: / VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

(Foto: / VANGUARDIA LIBERAL)

El término clase media es un grado o estamento de la estratificación de clase social, pero según expertos es una definición que es muy abstracta a la que no se le puede poner números ni estatus.

Para el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, “Colombia es un país que está mutando socialmente (...) es un país preponderantemente de clase media y no en situación de pobreza”.

Y es que con la propuesta de La Ley de Financiamiento que hace trámite en el Congreso de la República, lo que busca el Gobierno Nacional es, precisamente, que sea la clase media la que genere más ingresos en el recaudo tributario.

Racionalidad del impuesto

Gabriel Vásquez Tristancho, asesor tributario, explicó que “independientemente de las definiciones de clase media si pudiéramos mirarlo desde el punto de vista de impuestos, desafortunadamente las dos últimas reformas tributarias han atacado vehementemente a las personas que tienen ingresos medios. Y no se trata que el que gane más pague más sino se trata de la racionalidad del impuesto, entonces creo que esta Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria como está concebida ataca la clase media, pero ataca más e hace inviable los negocios de las personas naturales”.

En este sentido, Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, considera que “la Ley de Financiamiento lo que hace es que le pone IVA a toda la canasta familiar y es cierto que da algunos alivios al 30% más pobre, pero esas compensaciones salen de los impuestos que paga la clase media y, además, les recorta de manera sustancial los impuestos a las grandes empresas y que sus dueños no son la clase media”.

Desarrollo económico

Ricardo Buitrago, director del Programa de Negocios y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle, manifestó que “hay una diferenciación que hacer y es que entre la clase baja y la media está la clase trabajadora del país. Sin embargo, la clase media es la que dentro de su ingreso tiene algún grado de capacidad de ahorro, por ejemplo, si alguien de la clase media lo despiden o llega a pasar por alguna situación compleja tiene forma de sobrellevar algún tiempo esa situación en tanto que la clase obrera depende de su ingreso laboral para mantenerse. Entonces, sí es la clase media la que termina soportando el desarrollo económico del país porque es la que termina generando unos consumos que no se pueden dar desde la clase trabajadora como por ir a cine, teatro, visitar centros comerciales o hacer compras de bienes que podrían considerarse no necesarios”.

Los “elusores”

Ante la cascada de impuestos que impone el Estado muchos empresarios se convierten en “elusores” fiscales.

De acuerdo con Vásquez Tristancho eso significa que muchos empresarios tratan de configurar el ingreso de varias maneras, no estrictamente salario, porque el impacto impositivo es alto.

De igual manera, Buitrago considera que “lo que se ha visto es que las personas que más deberían tributar tienen la capacidad de sacar el dinero del país y quedarse con los necesario y administran los recursos fuera del país, entonces quienes terminan llevando la mayor carga de tributación son el panadero, la de la miscelánea y el pequeño y mediano empresario al cual le cae todo el tema impositivo”.

Migración de colombianos

Y aunque se dice que la Ley de Financiamiento apunta a la desaparición de la clase media como ha ocurrido en otros países, el Director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana considera que “no diría que una reforma vaya a tener consecuencias tan desastrosas de hacer desaparecer la clase media, pero esta clase ya apoya al Estado con un montón de impuestos que los informales no pagan y los más ricos que no son empleados no pagan, se trata es de que exista una justicia de equidad tributaria que está consagrada en la Constitución Nacional”.

Por su parte, el Asesor Tributario considera que “lo que puede ocurrir es que la clase media migre hacia otros países en la medida que tenga posibilidades de salir del país y es un fenómeno que ya está sucediendo”.