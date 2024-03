ONU apoyará nuevo enfoque de Duque en el acuerdo de paz

El jefe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault, destacó el enfoque que le ha dado el gobierno del presidente Iván Duque al proceso de implementación y reincoporación del acuerdo de paz con la Farc.

El pronunciamiento se dio durante un encuentro entre Jean Arnault y los excombatientes concentrados en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL )

Compartir

El pronunciamiento se dio durante un encuentro entre Jean Arnault y los excombatientes concentrados en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL )

Jean Arnault aseguró que “el actual enfoque del Gobierno del presidente Duque, distinto al enfoque de sus predecesores, nos parece muy importante. La clave del éxito de la reincorporación es la articulación de los distintos niveles de gobierno, de las agencias estatales, de cara a las acciones que se deben ejecutar”.

El jefe de la misión también aseguró que el alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, tiene entre sus competencias la de ser el miembro del Consejo Nacional de Reincorporación y de la mesa técnica de garantía de seguridad.

Destacó que además tiene la responsabilidad sobre dos elementos muy importantes para el acuerdo, como lo son los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, y los programas de sustitución de cultivos.

“Celebramos que está emergiendo lo que va a ser la clave del éxito para el próximo año, en donde se debe juntar y combinar los esfuerzos de los diferentes niveles municipales, departamentales y nacionales, y les puedo confirmar que las Naciones Unidas y la Comunidad Internacional está muy comprometida”, agregó Jean Arnault.

La petición de Iván Márquez a la ONU

El exlíder de las FARC Luciano Marín, conocido como “Iván Márquez”, pidió a la ONU pronunciarse para que el acuerdo de paz, firmado durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos no fracase en el actual Gobierno.



En una carta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, Márquez le solicitó que realice “un diagnóstico de lo que no está avanzando y le haga ver al Gobierno del presidente Iván Duque que tiene la obligación de cumplir lo que pactó el Estado colombiano”.



Para el exdirigente guerrillero urge que la ONU pueda rescatar el acuerdo del “tenebroso abismo de los procesos de paz fallidos”.



‘Iván Márquez’ abandonó en agosto pasado el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Miravalle, en Caquetá, en el que permanecen algunos de los exinsurgentes luego de firmar la paz en 2016.



Además, no asumió su escaño como senador alegando incumplimientos del acuerdo de paz y en protesta por la detención el pasado 9 de abril de ‘Jesús Santrich’, líder guerrillero pedido en extradición por Estados Unidos, que lo acusa de narcotráfico.