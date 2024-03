El polémico abogado Abelardo De La Espriella y el periodista Daniel Coronell se enfrentaron en Twitter por un diploma que el jurista publicó en su cuenta como un reconocimiento que le hacía el Partido Republicano de Estados Unidos.

Daniel Coronell acusa al abogado De La Espriella de comprar diploma (Foto: Colprensa /VANGUARDIA LIBERAL)

Horas después de la publicación del abogado, Coronell citó su tweet y respondió con el link de una página web en la que según él, el diploma puede comprarse y “no es caro”.

La respuesta de De La Espriella no tardó en llegar y fue con una tarjeta que según él, lo cataloga como miembro del Partido Republicano. “Estás enfermo del alma @DCoronell, no he comprado nada, me la mandaron a la casa. Soy miembro del Partido Republicano, y ayudo a la causa. Nos vemos en la Corte para el otro asunto; eso es lo que te tiene desesperado”.

Luego de eso, el periodista publicó nuevamente otro link en el que asegura que la tarjeta publicada por el abogado, también se puede comprar.

Un nuevo capítulo del largo enfrentamiento entre Daniel Coronell y Abelardo De La Espriella, que los ha llevado a los tribunales.