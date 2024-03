"Me puede investigar todo lo que quiera": Petro ante la inspección de la Fiscalía a la Casa de Nariño

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, se pronunció este martes sobre la inspección que adelanta el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía a la Casa de Nariño, por el caso de la jefe de gabinete, Laura Sarabia.

“Me puede investigar todo lo que quiera, no hay problema”, señaló el mandatario colombiano desde Brasil, donde se encuentra participando de la Cumbre de Presidente de América del Sur, al tiempo que comparó lo que había pasado en Perú.

El mandatario colombiano aseguró que el fiscal podía investigar lo que quisiera, sin embargo, aseguró que no le ha cumplido su solicitud de entregar resultados de diferentes hechos que le ha solicitado.

“No, es lo mismo que pasó en Perú. Digamos, él puede investigar todo lo que quiera, no hay problema. Pero yo le he solicitado un informe, que la Constitución Nacional me autoriza, para que nos diga en qué avanzado las investigaciones penales sobre el sinnúmero de asesinatos que de manera sistemática se han cometido en Colombia, específicamente en la región Caribe y con diversas organizaciones, entre ellas el Clan del Golfo”, recordó el mandatario.

El presidente aseguró que la solicitud que le ha hecho a la Fiscalía está bajo el amparo de la Constitución Política de Colombia. “La Constitución me permite ordenar ese informe y hasta el día de hoy no lo he recibido”, expresó.

Respecto a los pronunciamientos que hizo de la Fiscalía y la Procuraduría General, el mandatario dijo que "hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en mi caso particular, pero que es obligatoria para toda Colombia y para toda América Latina, dice que no se pueden quitar derechos políticos por autoridades administrativas”.

En el caso particular de la procuradora Margarita Cabello, Petro aseguró que se les están quitando los derechos a congresistas del Pacto Histórico.

“Si la Procuraduría es una autoridad administrativa y le está quitando derechos políticos a congresistas elegidos popularmente por el Pacto Histórico para quitar la fuerza del Pacto Histórico en el Congreso. Eso es inconstitucional, ilegal y anticonvencional dada la sentencia de la Corte Interamericana y yo juré defender la constitución”, explicó Petro.

Inspección de la Fiscalía

Sobre las 3:00 de la tarde inició la inspección del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General a la Casa de Nariño, en medio de la investigación por el escándalo suscitado el fin de semana con la jefe de Gabinete, Laura Sarabia.

La diligencia judicial en Presidencia arrancó con la presencia de ocho funcionarios del CTI de la Fiscalía, quienes ingresaron a la Casa de Nariño para realizar la respectiva investigación frente a los hechos en lo que se vio relacionada la mano derecha del presidente Gustavo Petro.

Cabe mencionar que Sarabia estaría involucrada en un presunto caso de abuso de poder, luego de las declaraciones que entregó Marelbys Meza, exempleada de la jefe del Gabinete, sobre la prueba del polígrafo a la que fue sometida por el robo de un dinero de la casa de la funcionaria.

En las declaraciones que entregó Meza, señala que fue obligada a realizarse la prueba, la cual le hicieron en un sótano frente a la Casa de Nariño, donde habría recibido malos tratos de parte de las personas encargadas del tema.