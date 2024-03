La polémica petición que la Federación Colombiana de Fútbol le hizo a reconocido influencer: no puede ponerse la camiseta de la Selección en sus videos

Este lunes 14 de agosto el creador de contenido alemán, Dominic Fabian Wolf, reconocido por su infinito amor por Colombia, contó, a través de sus redes sociales, que recibió una dura noticia por parte de la Federación Colombiana de Fútbol.

Compartir

El “youtuber”, comenzó su video manifestando que a partir de este día ya no se podrá poner la camiseta de la Selección Colombia para realizar sus famosos videos.

“Llevo muchos años dejando en alto el nombre de Colombia y siempre me ha encantado con la camiseta de la selección, la cual así, como yo lo entendí, no solo representa el fútbol colombiano, sino también la cultura colombiana”, expresó el alemán en un video.

El creador de contenido agregó que en estos días le llegó un comunicado oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, en el que le piden retirar los videos promocionales de sus redes sociales en los que esté usando la camiseta de la Selección debido a que no tiene los derechos de imagen de usar la camiseta.

“Si no retiro dichos videos me dijeron que van a iniciar acciones legales en mi contra”, comentó Dominic.

El alemán también manifestó que respeta demasiado la decisión y el comunicado enviado por los directivos de la federación, porque, según la ley de Colombia, no tiene el derecho de ponerse la camiseta de Colombia.

“Para no meterme en problemas legales en Colombia, ya retiré dichos videos, los cuales realicé con mucho esfuerzo junto con mi equipo de trabajo”, indicó.

Posteriormente, expresó que durante los 8 años que lleva viviendo en Colombia nunca se sintió tan poco valorado por una institución colombiana la cual siempre ha intentado de dejar en alto.

“Siempre me ha encantado ponerme la camiseta de la selección porque sentí una conexión especial con el país que tanto amo, desde el primer video que hice hablando bien de Colombia en el año 2019 hasta el día de hoy me he puesto la camiseta de la selección para poder mostrar las cosas bonitas de este país”, añadió Dominic.

El creador de contenido incluso comentó que en el momento que le llegó el comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol llegó a pensar que le iban a dar una buena noticia como invitarlo a un partido de la selección, pero al contrario, quedó en shock al leer el contenido del comunicado y enterarse de que tenía 3 días hábiles para bajar los videos.

“¿Qué tal esto?, cómo me hace sentir esto?, saben cuanto trabajo hay detrás de todos estos videos que tenía que bajar para evitar problemas legales, me siento como cuando le ayudas a alguien por muchos años sin pedir nada a cambio y te llega al final para darte un puño en la cara”, contó Dominic.

Por último, el alemán manifestó que entendía la razón por la cual tenía que bajar los videos, sin embargo, manifestó que le parece muy rara la ley del país en ese sentido,

Por último, el creador de contenido manifestó que se siente profundamente triste y decepcionado por el comunicado enviado por la FCF, pese a eso, aseguró que continuará haciendo los videos hablando bien de Colombia y seguirá apoyando a la Selección Colombia, pero que todo esto lo hará sin ponerse la camiseta del equipo colombiano.