Petro dio tres razones por las cuales no se implementará el acuerdo de paz con las Farc

El Jefe de Estado Gustavo Petro le propuso a la Corte Suprema que el próximo año se presente de una manera concertada un proyecto de reforma a la justicia en el que se logre una verdad y reparación a las víctimas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro dijo que existen razones para no cumplir con el Acuerdo de Paz con las Farc.

Se posesionó ayer Gerardo Barbosa Castillo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y en su intervención, el presidente Gustavo Petro dio una sorpresiva declaración en la que afirmó que no se podrá implementar el Acuerdo de Paz con las Farc.

El mandatario señaló que no será posible cumplir a cabalidad con lo pactado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc por problemas estructurales que impiden, según él, garantizar que haya procesos de verdad y entrega de tierras.

Lo llamativo de esta advertencia de Petro es que hace poco menos de un mes el expresidente Juan Manuel Santos le dio un jalón de orejas público a su gobierno por reconocer como “Farc-EP” a las disidencias de Iván Mordisco y pidió que la paz total no opaque el Acuerdo de 2016.

Además, el jefe de Estado anunció que en el mes de marzo de 2024, su gobierno presentará oficialmente la reforma a la justicia, sobre la cual detalló que los ejes serán “la verdad y la restauración a las víctimas”.

¿Petro no cumplirá el Acuerdo de Paz con las Farc?

En su discurso de este miércoles, el presidente Petro planteó que hay tres razones por las que no se podrá implementar con lo acordado con las Farc. Al respecto, detalló que el Estado no está en capacidad de cumplir en temas como “la tierra, el territorio y la verdad”.

“No se va a implementar el Acuerdo de Paz con las Farc. Se va a incumplir ese tratado porque no somos capaces de construir un régimen de verdad. No somos de afectar el territorio y afectarlo positivamente y no somos capaces de repartir la tierra”, aseguró.

En ese sentido, cuestionó que en el país no hay una normativa que permita “democratizar la tierra” y resaltó que el proceso judicial debe restablecer la unidad integral de la verdad como un “eje conductor del proceso penal”.

“El Acuerdo de Paz es tierra, territorio y verdad y en los tres tenemos problemas de implementación. Tierra por razones históricas, los tenedores de las tierras no las sueltan y tienen político y las normas que se han construido alrededor del tema impiden una democratización de la posesión de la tierra”, expuso el mandatario.

Sobre el eje de la verdad planteó que el país ha tenido una “fragmentación de la verdad”, ya que los exparamilitares van a Justicia y Paz, los exFarc y militares a la JEP, y los terceros que, según él, son los “verdaderos causantes de la violencia por una sentencia de la Corte Constitucional queda en la Fiscalía, entones un mismo hecho se fragmenta a partir de los actores en el proceso”.

El mandatario además le pidió al ministro de Justicia, Néstor Osuna, que conforme una comisión de expertos en diferentes ámbitos de la justicia para elaborar la reforma para llevar al Congreso, de manera que “se pueda presentar a inicios del próximo año, en marzo, y se inicie un debate sobre la justicia en Colombia en su aspecto penal”.

El ‘regaño’ de Santos al gobierno Petro

A finales de noviembre, en el marco de la conmemoración de los siete años del Acuerdo Final firmado con las Farc en 2016, Santos expuso sus reparos frente a las conversaciones que el gobierno de Petro adelanta con las disidencias de “Iván Mordisco”.

“El peor error estratégico que ha cometido este gobierno (el de Gustavo Petro) fue darle ‘patente de corso’ a la intención de las disidencias de presentarse como las ‘Farc-EP’ y como el Estado Mayor porque el acuerdo que hoy estamos celebrando, hace siete años lo firmamos para que las Farc dejaran de existir como grupo armado”, cuestionó el expresidente Santos.

Con información de El Colombiano