Universidad del Rosario patentó fórmula para proteger la memoria de las abejas

Investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario, en colaboración con la Universidad de Arizona y la Universidad Javeriana, patentaron una fórmula innovadora diseñada para proteger el cerebro de las abejas y otros polinizadores expuestos a insecticidas.

Esta patente, otorgada por la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido en enero de 2024, representó el primer invento con protección de propiedad intelectual internacional de la Universidad del Rosario.

Este avance es relevante para la preservación de las aproximadamente 20 mil especies de abejas en todo el mundo y tiene un impacto significativo en la lucha contra la disminución de estos polinizadores y sus habilidades de aprendizaje.

El profesor Andre Josafat Riveros, líder de la investigación, destacó la importancia del invento en el contexto de la disminución global de polinizadores que se enfrentan a la pérdida de memoria, dificultad de aprendizaje y otras alteraciones debido a insecticidas de síntesis química.

Riveros resaltó que las abejas son fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas naturales y la producción de alimentos para la humanidad.

“En otras palabras, tienes a una abeja que no sabe dónde están las flores, que si llega a ellas tal vez no recuerde en qué lugar está la colmena, sin suficiente fuerza para moverse entre las flores de manera eficiente y que no se pueda defender si se encuentra con virus u otros patógenos”, detalló Riveros.

Según el académico, los resultados de la investigación revelaron que las abejas alimentadas con una dieta rica en flavonoides mostraron una notable protección frente a los efectos perjudiciales de plaguicidas como el fipronil y el imidacloprid, comunes en la agricultura.

“Sus memorias eran significativamente mejores. Además, las abejas que consumieron flavonoides experimentaron mejoras en su capacidad de aprendizaje, toma de decisiones y comportamiento motor, lo que sugiere que estos compuestos pueden ser clave para preservar la salud cognitiva de estos insectos”, afirmó.

La investigación, que incluye alrededor de 8000 moléculas, fue publicada en la revista ‘Journal of Experimental Biology’. Los coinventores incluyen a Wulfila Gronenberg de la Universidad de Arizona, Carlos Morantes Ariza e Lina García Forero de la Universidad del Rosario.

“Nuestros resultados muestran que estos suplementos, diseñados a partir de derivados de las plantas, ejercen un efecto protector sobre el comportamiento y directamente sobre algunas partes del cerebro de las abejas”, comentó Riveros.

Adicionalmente, el uso de flavonoides como suplementos alimenticios podría ser una herramienta valiosa para reducir el impacto negativo de los plaguicidas en las poblaciones de abejas y garantizar la seguridad alimentaria.

La investigación destacó la importancia de conservar la diversidad de plantas y propone una estrategia que asegura que solo los polinizadores se beneficien de esta protección, mientras que las plagas quedan excluidas.

