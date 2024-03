Nicolás Petro confirmó que el evento de la P de Petro fue financiado por Euclides Torres

En su participación ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes Nicolás Petro Burgos reconoció que el Clan Torres habría financiado un evento masivo en Barranquilla para el año 2021

Nicolás Petro Burgos habló ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por la investigación por la posible financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

En medio de esa jornada, Petro Burgos se refirió a las declaraciones que había entregado ante la Fiscalía General de la Nación. "Yo fui presionado para declarar en contra de mi padre", dijo Petro Burgos sobre ese episodio.

En las respuestas que por escrito entregó Petro Burgos a esa comisión, se conoció que había admitido que el empresario Euclides Torres habría financiado el evento masivo en Barranquilla, conocido como la 'P' de Petro, realizado en septiembre de 2021 en la Plaza de la Paz, de esa ciudad.

Sin embargo, Petro Burgos dijo que desconocía la forma en la que se había realizado el pago. Y sobre el reporte de esos gastos, Petro Burgos aclaró que como eran eventos previos a campaña, no se hizo reporte ante el Consejo Nacional Electoral. "No había, ante quién se iba a reportar si no había campaña electoral", dijo Petro Burgos, quien añadió que Torres financió las tarimas y publicidad.

Precisamente, este jueves, 14 de marzo, La Silla Vacía reveló cómo empresas cercanas a Torres se habrían quedado con contratos por cerca de $180 mil millones durante el actual Gobierno.

Esta declaración de Petro Burgos ya la había entregado ante la Fiscalía General de la Nación antes de que se cayera el acuerdo de colaboración con el ente acusador.

Ese evento, que movilizó a miles de personas, fue tomado como el 'banderazo' para la tercera aspiración de Gustavo Petro para alcanzar la Presidencia de la República. Según estimó Nicolás Petro, ese evento habría costado entre "$300 y $350 millones" y estimó que llegaron a asistir "10 mil personas".