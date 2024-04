“¿Payasa quién?”, fuerte agarrón entre la senadora Martha Peralta y el senador Honorio Henríquez

En medio del debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de Senado, la congresista Martha Peralta (Pacto Histórico) y Honorio Henríquez (Centro Democrático) sostuvieron una fuerte discusión.

En la mañana de este miércoles, 3 de abril, en medio del debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de Senado, donde el documento no tendría mayorías, la presidenta de la célula legislativa, Martha Peralta, del Pacto Histórico; y Honorio Henríquez, del Centro Democrático, sostuvieron una discusión.

La sesión inició con la vicepresidenta Lorena Ríos como presidenta, debido a que Martha Peralta se retrasó unos minutos. Cuando la militante del petrismo llegó, sostuvo una discusión con el senador del uribismo, quien la habría llamado ‘payasa’.

“¿Payasa quién? Así no podemos. No señor. Constantemente he tenido que soportar de parte de usted insultos. Siempre lo ha hecho. Incluso me quería vetar del departamento del Magdalena. Acá tengo que estar aguantándome como presidenta de esta comisión. Si hay de un senador que me he sentido irrespetada es por parte suya”, afirmó la congresista calificándolo como machista.

Tras la discusión, el senador Fabián Díaz, de la Alianza Verde, pidió respeto para la congresista del Pacto Histórico, al igual que lo hicieron otros miembros de la Comisión Séptima de Senado.

“Yo no la veté a usted del departamento del Magdalena. Quien gobierna es de un partido afín a usted y no a mí. Yo no me he expresado a usted para que la veten. En medio del calor del debate, lo que ha antecedido, yo lancé una expresión de la cual recojo y le expreso una disculpa a usted. Pero pido garantías”, afirmó el senador del Centro Democrático.

Tensión en el Legislativo

En la tarde del pasado martes, 2 de abril, el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Salud decidió intervenir la EPS Sanitas, una de las más grandes del país y que tiene a al menos 5,7 millones de afiliados en todo Colombia.

“El Gobierno tomó represalias frente a la EPS que tiene varios millones de colombianos afiliados. A partir de ahora, estarán sometidos a dificultades en el acceso a su salud debido a una acción absolutamente politiquera de Gustavo Petro”, afirmó el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

Según confirmó la Superintendencia, la decisión será por un año en el que el Gobierno Nacional administrará la EPS mientras se intentan solventar las crisis económicas además de los trámites con pacientes de mediana y alta complejidad.