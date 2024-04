La estrategia del Gobierno para recomponer las mayorías en el Congreso

Luego del hundimiento de la reforma a la salud y el difícil trámite que han tenido las reformas pensional y del trabajo, el Gobierno de Gustavo Petro está estudiando su estrategia para recomponer las mayorías en el Congreso.

Luego del hundimiento de la reforma a la salud y el difícil trámite que han tenido las reformas pensional y del trabajo, el Gobierno de Gustavo Petro está estudiando su estrategia para recomponer las mayorías en el Congreso.

“La temperatura sube, sube, sube la temperatura. Que sube la tempera que sube, sube, sube la tempera que sube, sube, sube, sube la temperatura”. La Temperatura, ese clásico de la salsa de los Hermanos Lebrón de Puerto Rico, es la mejor forma para representar lo que políticamente está pasando en el Senado de Colombia por estos días.

Los ánimos se han calentado debido al gran enfrentamiento que hay entre el presidente del Congreso y del Senado, Iván Name, y el propio jefe del Estado, Gustavo Petro, por el complejo y controvertido trámite que se ha dado en esa corporación a las grandes reformas sociales del gobierno, que terminó ya con el hundimiento de una, la de salud, y que tiene aún a las demás estancadas.

El presidente Petro, sin embargo, no se siente aún derrotado y en esa pelea está jugando a dos bandas. Por un lado mantiene un permanente y agitado tono de discusión con Name y por otro lado su ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, está reajustando la carga burocrática para tener unas nuevas mayorías en el Senado, las cuales no serán tan contundentes como pasó en julio de 2022 cuando arrancó el gobierno.

En ese primer escenario de la pelea el tono se ha subido tanto que hasta ya se habla del cierre del Poder Legislativo por orden del mandatario de los colombianos. El viernes así lo expresó el presidente del Senado, quien le dijo al mandatario de forma contundente: “presidente Petro: una forma de cerrar las instituciones es desprestigiándolas. Yo tengo la responsabilidad legal, constitucional y moral de defender la institución del Congreso tanto de las infamias que lo desprestigian como de las solapadas amenazas de revocar el mandato de los congresistas mediante “constituyentes callejeros”. El Senado no está cerrado y el lunes sesionarán las plenarias de Senado y Cámara como les corresponde, con independencia y autonomía”.

Y en esa pelea entre los dos poderes, Petro ha encontrado en el presidente de la Cámara, el liberal Andrés Calle, un aliado para enfrentar a Name, que se ha convertido en el principal opositor desde el Senado. Calle, luego de que el miércoles Name decidiera levantar la sesión en que se seguiría discutiendo la reforma pensional, en un mensaje subido de tono le trató de mezquino. “El Presidente del Senado no entiende que su arrebato de ira no es contra el Gobierno de Gustavo Petro, de su berrinche los únicos afectados son los viejos que viven en miseria e incertidumbre. Hay que ser muy mezquino para actuar de esa manera; suspendió la sesión y la democracia”.

Y mientras la temperatura en ese tire y afloje no disminuye, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ha vuelto a su estrategia de “divide y reinarás”. Es decir, ha logrado por el momento que en los partidos independientes e incluso de la oposición se puedan conseguir votos para tener unas mayorías mínimas, pero que al final y al cabo son mayorías para lograr pasar la reformas que son la intención mayor del presidente.

Esa estrategia habría ya alcanzado unos resultados. El primer partido que pese a que en este momento es independiente ya estaría más inclinado a favor de Petro, es La U, en donde se habla ya de un bloque denominado como “El G8″, es decir 8 senadores que no estarían con las disposiciones que han empezado a impartir los nuevos directores Clara Luz Roldán y Alexander Vega, quienes apenas llevan dos semanas y ya estarían siendo desconocidos.

Los senadores que estarían con el gobierno son José David Name, Moisés Besaile, Antonio José Correa, Juan Carlos Garcés, Julio Elias Chagui, José Alfredo Genneco y Julio Alberto Elías. Lo particular de este grupo es que incluso está el senador Garcés, quien en marzo de 2022 fue elegido con las banderas de la hoy gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Los que no están con el gobierno son Norma Hurtado y Alfredo de Luque, mientras en el caso del senador antioqueño Juan Felipe Lemos, acompaña en algunas cosas al gobierno.

Las mayorías también las está alcanzando el gobierno en las filas del Partido Liberal, el cual según se asegura por los lados del Ejecutivo al menos serían 7 los senadores que están fijos, entre ellos Fabio Amín, Karina Espinosa, Jaime Durán, Laura Fortich, Alejandro Vega, John Jairo Roldán y Juan Diego Echavarría. Se habla además que hay senadores liberales que apoyan en algunos momentos al gobierno, como el nortesantandereano Alejandro Carlos Chacón.

Las aguas también las tiene agitadas el gobierno en el conservatismo. Allí serían al menos cuatro senadores los que están con el gobierno, encabezados por el antioqueño Carlos Trujillo y Liliana Bitar.

Las proyecciones del gobierno son poder llegar a estar entre 52 y 54 votos, incluyendo a los senadores de los partidos Pacto Histórico, Comunes y la mayoría de la Alianza Verde. Esos 52 votos fueron los que tuvo el gobierno la semana anterior cuando la plenaria del Senado negó las dos ponencias que pedían el hundimiento de la reforma pensional.

Lo que se espera ahora con las reformas sociales

Ya con esa mayoría apretada el gobierno tiene claro que busca hacer en estas cuatro semanas. Por un lado espera revivir la reforma a la salud que se hundió en la Comisión VII, pero se espera que la misma pueda revivir gracias a una apelación que se deberá definir en la propia plenaria.

Para eso y por mandato de la ley, el presidente del Senado, Iván Name, tuvo que integrar una comisión accidental compuesta por los presidente de cada comisiones constitucionales, quienes se reunirán para evaluar si la apelación prospera y entregarán su informe a la plenaria.

Si la plenaria decide revivir la reforma a la salud, la misma ya no sería discutida en la Comisión VII sino que debería ir a otra comisión y lo más seguro es la VI, en la cual el gobierno tiene mayorías para lograr su discusión y aprobación.

Por otro lado, las mayorías se tendrán que demostrar esta semana próxima cuando se retoma la discusión de la reforma pensional. Para eso se debe hundir la ponencia alternativa que tiene la senadora Norma Hurtado y luego sí buscar que la discusión se de con el articulado de la ponencia del gobierno, con la cual el ministro del Interior Luis Fernando Velasco ya ha dicho abiertamente estar dispuesto a ceder algunos aspectos.

Y se cierra la estrategia del gobierno con un nuevo problema legislativo que tiene, volver a votar parte de la conciliación del Plan Nacional de Desarrollo, esto porque la Corte Constitucional estimó que vicios de trámite en la votación de 35 artículos. Ese volverá a ser un nuevo escenario en donde la oposición pretenderá demostrar que tiene el pese suficiente para poder hundir las grandes reformas al gobierno, sin embargo es casi que un hecho que el plan de desarrollo se mantenga firme.

Por ahora no podrá haber otra canción que se acomode mejor a lo que pasa por estos días en el Senado, en donde la temperatura sube, sube, sube.