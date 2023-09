63,3 % de los colombianos siente que el país empeoró en el último año, según estudio

Esa es una de las conclusiones del estudio “Ciudadanía y democracia”, hecho por el CNC, que señala además que el 61,7 % los consultados siente que el país no va por buen camino, el 34,7 % dice que sí y el 3,6 % no sabe o no responde.

Sin embargo, a una pregunta sobre la percepción del futuro, el 88 % dice ser optimista, el 10,3 % no lo está y el 1,7 % no sabe o no responde.

En cuanto a la visión que se tiene de los principales problemas del país, la encuesta mostró que son la corrupción, la seguridad y la economía.

La corrupción es el problema más preocupante, citada por el 45,2 %, seguida por la violencia de los grupos armados (25,8 %), la delincuencia común (25,1 %), el desempleo (22,2 %) y la inflación (17,4 %).

Otros problemas citados son la cobertura y calidad de los servicios de salud (12,4 %), el crimen organizado (6,8 %), los bajos salarios o la mala calidad del empleo (5,7 %), la inestabilidad política y el narcotráfico, ambos con el 5,6 %.

La encuesta se hizo con 1.223 personas en Bogotá y 21 de los 32 departamentos del país, el 61,1 % de ellas de zonas urbanas y el 38,9 % de áreas rurales.