En el año 1966, un joven barranquillero salió de Colombia hacia España para empezar a cumplir sus sueños de convertirse en médico. Pero los anhelos suelen engrandecerse y aspirar a más. Por eso su camino, luego de terminar la universidad, lo llevó a pisar suelo estadounidense en 1973, cuando llegó a Nueva Orleans para especializarse en medicina interna y luego pulmonar.

Las decisiones marcan destinos. Luego de radicarse en Estados Unidos y empezar a realizar estudios clínicos desde hace 20 años, Faisal Alfonso Fakih está entre los investigadores del antiviral elaborado por Regeneron, uno de los que le aplicaron al presidente Donald Trump hace algunas semanas cuando dio positivo por coronavirus.

Entre los más de 600 estudios que hay en Estados Unidos sobre coronavirus y los más de 2000 que hay en el mundo, el cuerpo médico de la Casa Blanca escogió el de Regeneron, donde Fakih es uno de los investigadores. “Me da mucha satisfacción que lo que estamos haciendo se aprobará en un tiempo, porque ya estamos en los estudios de fase 3 y en realidad funciona. Tenemos que buscar algo que nos ayude a salir de esta pandemia y me siento muy orgulloso de estar poniendo mi granito de arena para eso”, dijo el especialista en medicina pulmonar.

Una de las razones por las cuales el antiviral que investiga el colombiano lo escogieran para Donald Trump es que una semana previa a que lo diagnosticaran como positivo para coronavirus, salieron los resultados preliminares del antiviral. “Fueron muy buenos y sólidos. Seguro los médicos que cuidan al Presidente contactaron a la compañía y le otorgaron a esta un permiso humanitario”.

El permiso humanitario significa que, a pesar de que el antiviral no está en el mercado, por una emergencia como la presentada, pueden brindárselo a la persona por medio de un permiso extraordinario como el que tramitaron.

Posterior a aplicarle a Trump este antiviral, junto a otras medicinas de diferentes compañías, el mandatario estadounidense mostró una mejoría casi inmediata. Según explicó Fakih, el Covid-19 es redondo y tiene unas puntas cubiertas con una corona y las células tienen una indentación y una membrana que las protege, entonces la corona del virus “entra en la identación como una llave entra a una cerradura. Encaja perfectamente”.

Luego de que el virus entra a la célula la transforma y este empieza a multiplicarse. Lo que hace el antiviral, según el médico, es entrar con anticuerpos para empezar a buscar y tapar las coronas del virus y así evitar que se repliquen.

Actualmente la compañía para la que trabaja está buscando la aprobación del antiviral ante la Federación de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés). Además, aún no le registran un nombre al antiviral debido a que todavía no sale al mercado.

Al no haber un tratamiento único para tratar el coronavirus, un antiviral podría ser la solución y una ayuda importante mientras llega la vacuna. “Es mejor tener algo para evitar que más personas se mueran, porque tenemos algo que puede trabajar y salvar la vida de muchas otras personas, entonces ¿por qué no?, ¿cuál es la moralidad de aguantar otros seis meses antes que dárselo al público que lo necesita? Eso es uno de los dilemas que manejan en la FDA y lo tienen que pensar muy bien”, dijo.

A la fecha, el coronavirus ha infectado a más de 43 millones de personas en todo el mundo, cerró gran parte de las fronteras, paralizó diferentes sectores de la economía y ha llevado a la humanidad a vivir de diferente forma. Además, ha tomado la vida de más de 1.1 millón de seres humanos.

La única salida posible, según distintos especialistas, es encontrar una vacuna que sea segura y efectiva.

En exclusiva para El País, el especialista e investigador Faisal Fakih opinó sobre la fecha en la que saldría al mercado la vacuna contra el coronavirus, cuándo llegaría a Colombia y la forma en la que ha repercutido este virus en la sociedad.

- ¿Cómo ha influido el coronavirus en la humanidad?

El mundo está en jaque por este virus. Considero esto como una tercera guerra mundial donde es una guerra que no se gana con armas sino con ciencia. No vamos a salir de esta a menos que se haga una vacuna que trabaje bien o que se tengan medicamentos para tratar el covid y que la persona no vaya a terminar en una UCI o muerta.

Si hay alguna medicina, ya no se está tan preocupado a quién le dé coronavirus y no se estará pensando que la persona va a morir. Pero esto es una tercera guerra mundial. Ha acabado con la economía, ha destrozado a la gente, nos ha quitado la manera que teníamos de vivir.

Esto lo vamos a controlar y va a ser haciendo los estudios que estamos realizando. Entre más rápido los hagamos y los terminemos, más rápido saldremos adelante.

- Esta es una pandemia que ha mostrado problemas sociales y falencias en los sistemas de salud del mundo...

Independiente de la parte humanística y de salud, un virus como este que no ha tenido contacto con los seres humanos se propaga de una manera increíble. No hay sistema de salud que pueda controlar una cosa de estas inicialmente. En un sistema como el de Estados Unidos, Francia, Alemania, la mortalidad sigue siendo del 50 % cuando alguien entra en una UCI.

No se trata de los países que tengan mejores sistemas de salud que otros. Es que este virus puede afectar a gran parte de la humanidad. Hay un virus que ataca a los cerdos y ese virus penetra por los ojos, nariz, boca y por la piel. Cuando entra a los cerdos, acaba el 95 % de la población en 3 días.

Imagínense que este virus aprenda a entrar no solo por la nariz, ojos y boca, sino por la piel. Un virus como estos entra y afecta al

80 % de la humanidad. Esto no es ciencia ficción, esto puede llegar a pasar y eventualmente podría suceder. Que pueda pasar no tiene nada que ver con la capacidad médica.

- ¿El virus ha ido mutando?

Parece que el virus ha tenido ciertas mutaciones y los virus como el coronavirus Covid - 19, que están basados en el ARN (ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteína) cambian o mutan más frecuentemente que los basados en el ADN (molécula que tiene la información genética. Es más estable que el ARN). Los hace más fácil de mutar.

A medida que pasan por los humanos, este virus va cambiando porque el cuerpo va adquiriendo ciertas defensas y el virus se tiene que ajustar a lo que se le está presentando.

- ¿Cómo ve la carrera por encontrar una vacuna? ¿Cuáles son las mayores dificultades?

Hay ahora en el mundo más de 20 candidatas para vacuna. Se está trabajando a velocidades increíbles, se están poniendo todos los medios y el dinero para poder sacarlas y creería que para fin de año habría 1 o 2 vacunas que van a estar aprobadas.

Luego viene el problema de hacer las vacunas, la cantidad que se necesita, llevarlas al público y muchas de estas requieren estar congeladas y tener congeladores de -70 grados. Todo eso son dificultades en el camino para que pueda llegar a la población. Para que todo el mundo esté vacunado pasará mucho tiempo.

- En cuanto a Colombia, ¿cuándo cree que llegaría la vacuna?

Si se aprueba una vacuna de aquí a diciembre, yo creo que en Colombia va a comenzar a llegar a mediados del 2021 y para que todos los colombianos se vacunen pasará más tiempo.

- ¿Qué es lo principal que se plantean a la hora de empezar a trabajar en una investigación sobre el coronavirus?

Primero se tiene que identificar el virus y fue lo que hicieron en China en dos semanas. Ya lo tenían identificado genéticamente. El covid se investiga desde hace años y no es de ahora. El coronavirus ha producido brotes anteriormente. Es una enfermedad muy frecuente que le da a los cerdos y muchos de los flujos o infecciones virales respiratorias son producidas por tipos de coronavirus. Es algo que ya hemos estado tratando. Es difícil hacer vacunas porque suele cambiar y mutar mucho.

Ahora se tiene todo el mundo, toda la ciencia y todo el dinero a disposición de tratar de conseguir una vacuna. Entonces, en vez de haber solo un científico, hoy hay 10.000. Toda la fuerza se ha concentrado en esto y por eso estamos tan adelantados para hallar una vacuna y un medicamento que sirvan.

- ¿Cuáles son los riesgos de hacer una vacuna en un menor tiempo del habitual?

Lo principal es quitar el mito de que las cosas se están haciendo a la carrera. Los estudios se hacen con los mismos cuidados que antes, a las personas se les investiga y se les chequea como siempre. En lo que se está agilizando es que cuando se hacía la fase 1 se coleccionaba la información y se enviaba al FDA. Estos se demoraban un año para darte el visto bueno y ahora todas esas cosas se han acortado. Lo que se ha reducido o acelerado es la cantidad de burocracia o papeleo que se hacía antes.

- En cuanto a Trump, es uno de los presidentes más polémicos debido a sus declaraciones sobre el coronavirus...

Tenemos que diferenciar la persona de la ciencia. Ustedes tienen muchos amigos y todos tienen diferentes personalidades. Sabemos que Trump es alguien que le gusta dar sus opiniones como él las cree y como las siente, independientemente de cómo va a caer el guante.

- ¿Qué cosas cree que cambiarán en la humanidad cuando se supere esta pandemia?

Hay muchas cosas que van a cambiar, pero creo que la humanidad va a volver a su curso. Por lo menos el trabajo, las personas lo harán desde casa. Hay cosas que ya la gente entiende que se pueden hacer de forma diferente. Pero la necesidad humana de estar juntos, comunicarnos, abrazarnos, vernos, eso va a volver y también volveremos como estaba antes.

- ¿Qué recomendación les hace a los lectores sobre el coronavirus?

Que tengamos en cuenta que hay que mirar las cosas como son, reales, y si se hacen de esta forma, pueden manejarse. Tienen que entender que el virus entra por la nariz, boca y ojos. Si se cubren bien estas partes, no tendrán problemas.