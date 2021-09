A la cárcel, Enrique Vives por atropellar a siete jóvenes en Santa Marta

Agregó la juez que esté es un hecho de gran impacto social: “La vida de seis personas y como quedaron sus cuerpos, las laceraciones, los traumas, las contusiones que hasta hubo desmembramiento de miembro inferior de dos personas, lo que refleja la velocidad a la que iba, porque si hubiera observado la señal de tránsito de 30 kilómetros por hora los resultados no hubieran sido los mismos”.

Estos argumentos acogen la solicitud presentada por la fiscal del caso, quien pidió enviarlo a la cárcel tras considerar que Vives Caballero es un peligro para la comunidad y genera un riesgo de no comparecencia, lo que se se vió reflejado, según la Fiscalía, en los hechos que impidieron la continuación de las audiencias preliminares: “pasamos sufriendo para poder continuar las medidas de imputación y medida de aseguramiento, porque Vives fue recluido en un centro transitorio y sin autorización de la Fiscalía fue trasladado a la Clínica Perfect Body, donde tuvimos que ir hasta allá”, dijo el ente acusador.

Añadió que al llegar a ese lugar se encontraron con que Vives había sido trasladado a otra clínica psiquiátrica sin informar al ente acusador ni a la juez, y hasta este viernes se pudo adelantar la imputación. “Lo que refleja una obstrucción a que se realizarán las diligencias”.

También se refirió la Fiscalía a la gravedad de los hechos que cometió el empresario. Es decir a lo ocurrido la madrugada del 13 de septiembre de 2021 a la altura del puente viejo de Gaira (jurisdicción de Santa Marta DTCH), cuando Vives Caballero se movilizaba a su casa en una camioneta Toyota Hilux, a alta velocidad y en estado de embriaguez (al límite del segundo grado de alcoholemia) y atropelló a siete personas de las cuales seis murieron.

En este hecho fallecieron Rafaela Petit, María Camila Martínez, Laura Valentina de Lima, Juan Diego Alzate y los hermanos Camila y Lenoir Romero y resultó gravemente herido un menor de edad.

Agregó el fiscal que Vives Caballero ha recibido varios comparendos de tránsito por conducir a alta velocidad.

Así mismo la juez desestimó los argumentos de la defensa quien pidió no enviarlo a la cárcel ya que las víctimas invadieron el carril donde sólo debían transitar vehículos, poniéndose en riesgo, teniendo enfrente un puente vehicular.

La juez, sin embargo, señaló: “la conducta no se llevó a cabo porque en el lugar no había luces o porque todas estas personas se les fueron al vehículo para que las arrollaran, o invadieron el carril para que las atropellaran, todo indica que en el lugar se tomaron fotografías que demuestran que si había iluminación y si no la había la persona debió ser más cuidadosa”.

Añadió este hecho no se dió "porque las mismas personas se atravesaron, como dice la defensa, o porque estas personas se le lanzaron al vehículo, ni porque no había visibilidad".