Según anunció la Personería Municipal de Pereira, a los menores se les aplicó una primera dosis de Pfizer y, 21 días después, fecha en que tenían programadas sus segundas dosis, se les inyectó una de Sinovac.

Tras percatarse del error, que cobra relevancia porque los pacientes era menores de edad y sufrían de alguna comorbilidad, la IPS le reportó los casos al Ministerio de Salud e inició seguimiento con los acudientes de los siete niños para vigilar que no hayan reacciones adversas.

Sin embargo, el secretario de salud de Risaralda, Javier Darío Marulanda, aseguró que el error no debería generar ningún tipo de reacción en los menores. “No es que les vaya a causar problema, no es que no les vaya a servir; sino que era mejor haberles puesto Pfizer que Sinovac”, explicó Marulanda.

La personera, Sandra Lorena Cárdenas, detalló que los menores deberán esperar por un período mínimo de 80 días para recibir la dosis de Pfizer que aún tienen pendiente. “Se ha hecho acompañamiento al estado de salud de los jóvenes y a las familias para efectos de aclarar la situación y que se va a proceder a inmunizar con Pfizer una vez transcurra el tiempo prudencial”, dijo la funcionaria.