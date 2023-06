Abogado Miguel Ángel del Río cuenta cómo conoció al coronel Dávila y cómo fue el pago de los $50 millones

Horas después de que Semana revelara un testimonio anónimo el cual aseguró que al coronel Óscar Dávila, quien apareció sin vida en extrañas circunstancias, le habrían ordenado que la defensa en medio del escándalo de las 'chuzadas' a Marelbys Meza, debía ser liderada por el abogado Miguel Ángel del Río, el litigante desmintió esa versión.

"Para desmentir con pruebas a la fuente de Semana, el coronel Dávila comienza a buscar al exsargento Wadith Velasquez, de mi equipo de investigadores, desde la primera semana de junio con ocasión a mi defensa del patrullero y me avisa", escribió en su cuenta de Twitter el abogado del Río.

En medio de su defensa, el litigante sostuvo que el 8 de junio, un día antes de que apareciera sin vida el cuerpo del coronel Óscar Dávila, quien estaba siendo investigado por interceptaciones ilegales, su equipo de trabajo se reunió con el uniformado y con el sargento Velásquez y el mayor Tocarruncho. "Nos advierte de las persecuciones de la Fiscalía y nos entregan el nombre de Juan Carlos Pinzón como el funcionario que lo intimidó".

"El día 9 de junio el Coronel se comunica con el sargento y le dice que le hicieron un préstamo económico para el anticipo de honorarios y le envía un correo con los documentos para la defensa. La misma noche de su muerte doy la orden de devolver los recursos", afirmó Miguel Ángel del Río.

Esta explicación la dio el abogado después de que una fuente anónima revelara en Revista Semana que al parecer, el coronel Feria, jefe de Casa Militar de Presidencia.

“A él (a Dávila) le dicen que en algún momento lo tendrán que llamar y que su abogado tiene que ser Miguel Ángel del Río. Esa instrucción se la dio el coronel Feria. ¿Y quién manda a Feria? Pues, por obvias razones, el presidente Petro”, habría asegurado la fuente.

En medio de su relato, el litigante aseguró que en ningún momento conversó con el coronel Ferias. "Nunca en mi vida he hablado con el coronel Ferias. Nadie me ha dado ninguna orden para defender a nadie (quienes me conocen saben que no lo permitiría). No tengo jefes políticos y la única razón por la que me buscó el Coronel era para defenderlo de la persecución de la Fiscalía.