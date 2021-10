Abogado que disparó con el arma de su padre a un ladrón podría ir a la cárcel, ¿por qué?

Por este hecho, que ocurrió el 16 de mayo de 2019 cuando Amaya utilizó un arma que figuraba a nombre de su fallecido padre, el abogado fue imputado con el delito de tráfico y porte ilegal de armas.

Aunque la defensa del abogado presentó una solicitud de principio de oportunidad que no ha sido respondida por la Fiscalía General, este martes Amaya fue citado a la audiencia preparatoria a juicio.

Lea también: 88 llamadas se han recibido en la línea de orientación psicológica de la Gobernación de Santander

Nicolás González, abogado de Amaya, explicó que el haberse defendido con el arma que había heredado de su papá, quien falleció hace varios años, fue el motivo que originó el proceso en contra del jurista.

"Fernando, al notar la presencia del intruso, procedió a buscar un arma, y en un acto de legitima defensa de su vida y la de su familia le propinó un disparo, que de acuerdo con los médicos que lo atendieron le causó una herida leve", indicó González a El Tiempo.

Comentó que ahora Amaya "está ad portas de perder su libertad" debido a que el salvoconducto del arma no estaba a su nombre. "Es un revolver viejo que figura a nombre de su padre fallecido; se espera que la Fiscalía considere la solicitud del principio de oportunidad", precisó.

Vea también: Lo que debe saber sobre los efectos de la segunda dosis de la vacuna de Moderna

Según mencionó González, la defensa también solicitado al ente investigador que tenga en cuenta las circunstancias en que se registraron los hechos porque el jurista no presenta un peligro para la sociedad.

"Creo yo, como cualquiera lo habría hecho, utilizando lo que tuvo a mano para defenderse de un hombre 35 años menor que irrumpió en su casa y eso es lo que hemos pedido a la Fiscalía que evite que Fernando Amaya sea injustamente condenado simplemente por defenderse", dijo la defensa a Semana.

Con relación al presunto delincuente, González mencionó que este presenta al menos seis entradas al sistema penal por hurto y, en 2017, pagó varios meses de prisión.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con el relato de los hechos de Amaya, en la noche del 16 de mayo de 2019 el hombre quebró el vidrio de una de las ventanas de la vivienda del abogado e irrumpió en esta para, al parecer, cometer un hurto.

Puede leer: Víctor Escobar podrá acceder a la eutanasia: juez ordenó a EPS practicar el procedimiento

Una vez en la cocina de la casa, el presunto delincuente fue sorprendido por Amaya quien lo atacó con un arma de fuego para defenderse y evitar el atraco.

"Tuve que defenderme, estaba ya oscureciendo, escuché un fuerte golpe en la cocina, el hombre había roto un vidrio para meterse a la casa, yo cogí el revolver que estaba guardado en el closet y cuando me lo encontré dispare causándole una leve herida, no tenia de otra, si no lo hubiera hecho no estaría acá contando esta historia", comentó Amaya.

Agregó que "lo hiero superficialmente, por fortuna para mí y supongo que para él; pongo en conocimiento de los hechos a la Policía. llevan al hombre a la clínica Corpas, está drogado, muy agresivo, pero al otro día sale cojeando listo, libre, debe seguir delinquiendo, yo en cambio estoy en un viacrucis que siento que no me merezco".

De acuerdo con su relato, la Fiscalía insiste en que la tenencia de esta se configura como ilegal porque, a pesar de haber sido una herencia, esta no está a su nombre.

Puede ver: Exintegrantes de fuerzas militares podrán aspirar a las curules para víctimas

"El arma se había obtenido legalmente. Cuando mi papá muere, por efecto de la herencia, los herederos tenemos el derecho y la obligación de custodiar ese bien, de la misma manera que puede ser un vehículo o una casa. Esa tenencia está revestida de legalidad", puntualizó.