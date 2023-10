Agenda de Petro sigue siendo un misterio: ¿qué pasa en Casa de Nariño?

Justo hace una semana, el pasado martes 10 de octubre, la Presidencia de la República divulgó por última vez la agenda del presidente Gustavo Petro.

Hasta ese momento, como era usual en el último año, se conoció públicamente el itinerario diario del Jefe de Estado. Sin embargo, en los últimos días –en medio de sus constantes enfrentamientos a través de la red social X (antes Twitter)–, es incierta la agenda del primer mandatario.

No es un asunto menor. Como bien han advertido a lo largo de los años organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA), el acceso a la información pública, como la agenda de un presidente, es un derecho “que les permite a los ciudadanos definir ciertas circunstancias que pueden afectar su vida cotidiana y desarrollar la capacidad para tomar decisiones informadas y acciones concretas con el fin de mejorar sus condiciones de vida”.

No obstante, desde el pasado martes es un misterio el quehacer diario del mandatario, de quien solo se ha sabido en los últimos días por sus choques y rencillas en medio del conflicto entre Israel y el grupo extremista palestino Hamás, que hoy tienen a Colombia a punto de un conflicto diplomático con Israel.

Si bien el Jefe de Estado ha trinado sobre asuntos como ese y el proceso de paz con las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), su itinerario sigue siendo un misterio.

Apenas este lunes festivo, casi a las 10:00 de la noche, se conoció un lánguido mensaje a través de X con el numeral “Agenda” en el que se informaba que el mandatario lideró su usual consejo de ministros, “en el que se abordaron diferentes temas del gobierno del cambio”.

Este diario buscó respuestas a través de diferentes canales y personas encargadas de prensa de la Presidencia, encargados de divulgar la agenda del mandatario en diferentes canales con periodistas; sin embargo, una vez más primó el silencio y no hubo explicaciones frente al porqué no se comparte la agenda del presidente. “Las comunicaciones en Palacio están terribles”, le admitió una fuente, quien hace parte del alto gobierno.

Inclusive, se indagó con María Paula Fonseca, secretaria de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia; no obstante, tampoco hubo respuesta. Adicionalmente, se consultó con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), organismo encargado de prestar apoyo administrativo al presidente, pero el silencio persistió.

De hecho, el pasado miércoles Petro canceló su participación en un evento programado en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, en el que hablaría de las problemáticas de la zona y sus gestiones alrededor de la capital del país. Apenas este martes 17 de octubre se conoció que, pasada una semana, Petro retomará su agenda pública y asistirá al sector de Bosa.

Para la politóloga María Alejandra Arboleda, consultora de comunicación política y análisis de opinión pública, la agenda del presidente de un país reviste interés público, por lo que es tarea del Gobierno divulgarla, teniendo en cuenta que se trata de un asunto de transparencia en el desarrollo de actividades gubernamentales.

“Los colombianos eligieron a un presidente para unas funciones muy determinadas y él es un personaje público y como tal está en el ojo público y sus actividades deben ser públicas. Tanto la ciudadanía como los medios de comunicación y los diferentes actores políticos deben exigir que la agenda del presidente sea de interés público y se comunique como debe ser”, explicó.

Según Arboleda, al parecer una de las causas de que desde Presidencia esté limitando el acceso a la agenda del mandatario serían sus frecuentes incumplimientos y desplantes. “La forma en la que logran controlar eso es no volver a compartirla para mitigar un poco la crisis de los incumplimientos y los grandes problemas de agenda que tiene el presidente al llegar siempre tarde o simplemente cancelar”.

El mandatario, quien en apenas 4 días trinó más de 100 veces alrededor del conflicto entre Palestina e Israel, únicamente se ha pronunciado a través de Presidencia para hablar de la muerte de menores en Oriente Medio y para exigir “máxima responsabilidad” a las disidencias frente al cese al fuego pactado con el Gobierno.

Sin embargo, fuera de su consejo de ministros, se desconoce su participación en eventos o asuntos públicos. “Genera un poco de extrañeza que pasen tantos días, no se sepa en qué anda el presidente y lo único que los colombianos hasta ahora saben es a través de las peleas que caza a través de Twitter. El presidente tiene unas funciones, unos roles y hay unas actividades de interés público en las cuales debe participar. Los colombianos en este momento no sabemos ni en dónde está ni si está cumpliendo o no está cumpliendo con esas funciones para las cuales fue elegido”, precisó María Alejandra Arboleda.