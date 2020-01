El documento de dos páginas es habitual que se conozca en esta época del año, incluso, en 2019 habían emitido una misiva similar, lo que lo hace diferente es que esta vez incluyeron en la lista de amenazas a la nueva alcaldesa de Bogotá y la presidenta de la JEP.

El objetivo del documento, según ellos, es darles a conocer el riesgo que corren sus vidas al permanecer en el país “por los procesos izquierdistas que lideran adoctrinando comunidades en contra del gobierno colombiano (...) serán ejecutados sin piedad”, es lo que se lee en la misiva conocida en la tarde de este sábado.

La misiva del grupo al margen de la ley deja claro que han tomado la decisión de incluir a demás funcionarios públicos debido a que “siguen aún más alborotados retándonos de frente”.

Entre los nombres mencionados, además de la alcaldesa de Bogotá, están la congresistas María José Pizarro (de los Decentes), Alexánder López (Polo Democrático), Aída Avella (Unión Patriótica), Gustavo Petro (Colombia Humana), así como sale referenciado Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko y director del partido Farc.

Hasta el momento se ha pronunciado el investigador y subdirector de Pares, Ariel Ávila, “a los idiotas y cobardes que se esconden bajo la fachada de Águilas Negras les comunico que mi nombre es Ariel Fernando. Y otra cosa... no tengo miedo”, escribió en su cuenta de Twitter.

La alcaldesa, por su parte, anunció que no ha recibido la misiva. “lamento el panfleto amenazante que varios ciudadanos y líderes denuncian haber recibido. Yo no he recibido ese panfleto. @SeguridadBOG y Policía van a verificar el panfleto y contactar a los afectados para hacer el estudio de seguridad y determinar medidas pertinentes”, dijo en su cuenta de Twitter.

Las autodenominadas ‘Águilas Negras’ han tenido la costumbre de fomentar amenazas por medio de panfletos.