La ministra de Salud, Carolina Corcho, busca culpables por el fracaso de su proyecto de reforma a la salud que se quedó sin apoyo del Congreso tras la fallida negociación con los partidos tradicionales para sacar adelante el articulado.

En medio de la crisis en el legislativo por la que pasa el Gobierno de Gustavo Petro, la funcionaria arremetió contra los medios de comunicación señalándolos como responsables de la creación de un “estado de opinión”, pese a que el mismo presidente fue quien convocó a marchas para respaldar las reformas en febrero y llamó a otras más en mayo con el mismo fin.

“Hay un ambiente en este momento el país de dirimir esta discusión en los medios. Me parece preocupante y peligroso que Colombia esté sometido a un estado de opinión donde mediáticamente se decide si un proyecto de ley se presenta, se tramita, no se tramita o no, cuando eso es una función constitucional del Congreso de la República. Me parece preocupante que se inunde al país de una serie de discusiones sin que surta el trámite constitucional y legal que lo tiene que hacer es el Congreso de la República”, sostuvo Corcho durante la audiencia publica sobre la reforma a la salud.

La salida de los partidos Conservador, La U y el Liberal de la mesa de concertación con los ponentes y el Ministerio para conformar un nuevo borrador del texto hizo que el Ejecutivo se quedara sin los votos necesarios para sacarlo adelante.

Por eso, ahora el Gobierno está buscando apoyos a cuenta gotas con la estrategia de convocar a los legisladores uno a uno para intentar sumar los escaños que necesitan para reinclinar una balanza que está en su contra: en la actualidad la mayoría del Congreso se opone a la reforma a la salud.

Y si bien durante la segunda semana de febrero el presidente Petro instó al Capitolio a aprobar las reformas con el pretexto de que debían seguir el llamado que hicieron sus simpatizantes en las calles, a través de marchas en pro de las reformas, ahora la ministra de Salud cambió el relato y salió a decir que la última palabra la tiene el Legislativo.

“Es el Congreso de la República el lugar de las instituciones, no es el fallo de un medio de comunicación el que dice cuál es el trámite de una reforma o no. Es la representación democrática del Congreso (...) y eso no puede ser usurpado por la decisión mediática de dictaminar fallos por encima del criterio y la discusión de la institucionalidad democrática del país”, aseveró Carolina Corcho.

La reforma a la salud del “Gobierno del cambio” está en cuidados intensivos. De las negociaciones que haga el mandatario con los legisladores (y no con los partidos) dependerá que esta se termine, o no, de hundir.

