Este viernes la revista Semana reveló las fotografías y mensajes que la excongresista prófuga de la justicia, Aida Merlano, entregó a la Corte Suprema de Justicia para incriminar al senador Arturo Char y a su hermano, el precandidato presidencial Alex Char, con la compra de votos en la Costa Caribe.

Las imágenes dejaron en evidencia que existió un romance entre Merlano y Char.

En una primera foto revelada por Semana se muestra a la exparlamentaria y al exalcalde de Barranquilla en lo que parece una cena romántica. Ella está sentada a su lado, en una cama de pétalos rojos, con un vestido corto. Ambos tienen una copa de licor en sus manos.

En otra imagen, una Merlano cariñosa le da un beso a Char en la mejilla, mientras que él sonríe.

A estas explosivas fotografías se suman pantallazos de las conversaciones entre ambos, también revelados por Semana.

Una de las capturas evidencia el afán de Char por una respuesta de su “amada” Merlano. “Todo para ti”, “hermosa”, “amor”, “corazón” y “amándote a diario” son algunos de los mensajes que le dedica.

En otro extenso párrafo, el precandidato presidencial deja ver sus sentimientos hacia la excongresista que hoy se encuentra en Venezuela, tras fugarse de una cárcel en Bogotá cuando fue trasladada a un consultorio odontológico para que cumpliera una cita.

“Amor mío... desearte lo mejor en el 16 es poco para lo que quiero para ti... Decirte además que tienes en mí una persona que te quiere y aprecia como el que más... Este año que pasó me sentí muy afortunado porque te conocí, quiero que sepas que me has hecho feliz y quisiera que nuestra relación siga fortaleciéndose con los años (...) Me siento afortunado de haberte conocido y quiero que sientas que en mí tienes a una persona que te admira inmensamente (...) Donde estés, mi cariño, amor y todo mi sentimiento para ti”.

Merlano le respondió: “Eres lo mejor que me dejó el año pasado, te adoro mi manager”.

Estas pruebas reveladas por Semana hacen parte de un proceso judicial en contra de los Char, que cursa tras la condena contra Merlano por corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal.

Char lo confirmó

Ante las explosivas revelaciones de Semana, Álex Char se pronunció, confirmando que tuvo una relación sentimental con Aida Merlano.

“Yo cometí un error y tuve una relación con ella, pero mucho antes de ese periodo electoral en 2018. Fue un error y lo admito, lo hablé con mi familia y somos humanos. De los errores tenemos que aprender para seguir adelante”, dijo el candidato presidencial.

Negó haberle entregado dinero a la excongresista y señaló que en ese momento era alcalde de Barranquilla, por lo que era imposible que participara en política. “¿Cómo voy a financiar una campaña?, en 2018 yo era alcalde de Barranquilla. ¿Cómo voy a financiar campañas de otros partidos?, esa era una campaña del Partido Conservador y eso sería una locura de parte nuestra. Eso sería una locura”, dijo Char a la revista Semana.