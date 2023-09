El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, no quiso atender a la prensa en el Capitolio Nacional donde los periodistas le preguntaron por la denuncia que hizo ante la Fiscalía el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, por los contratos de servicios aéreos que el Pacto Histórico suscribió en 2022 con la empresa SADI, que hoy en día tiene a uno de sus pilotos respondiendo ante las autoridades por el delito de narcotráfico que él mismo ha confesado.

"El Ministro de Salud no responde en el Congreso, no le responde a los medios y sale corriendo. Por eso lo he denunciado, a ver si no entrega respuestas a las autoridades de este país. No corra, ministro", escribió en sus redes sociales el representante del Centro Democrático.

Además: Pacto Histórico responde ante contratos aéreos con empresa de piloto que se entregó ante Estados Unidos por narcotráfico

La denuncia que el congresista del uribismo hizo está relacionada con los contratos que en 2022 el Pacto Histórico suscribió con la empresa SADI, que presta servicios aéreos, para que los entonces candidatos se pudieran movilizar por el país en la campaña política.