El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, advirtió que el Municipio no descarta imponer una cuarentena a las personas que aún no se han vacunado contra la COVID-19, siguiendo el ejemplo de otras ciudades del mundo que han establecido nuevas restricciones para frenar la expansión del virus de cara a la temporada de fin de año.

Aunque el mandatario local aclaró que la implementación de la medida no se avizora de forma inmediata, a causa del incremento del número de contagios que la ciudad y el departamento vienen experimentando durante las últimas semanas esta sería una de las medidas que se tendrían sobre la mesa.

“Medellín no le va a poner ningún tipo de restricción a la gente que se ha vacunado, las restricciones serán en relación con las personas no vacunadas”, dijo Quintero, refiriéndose a las prohibiciones que ya están previstas para quienes aún no están inmunizados, como acceder a eventos masivos, restaurantes y lugares públicos.

“Si la cosa se agrava”, advirtió, “vamos a ponerles toque de queda a los que no se vacunaron. Vacunarse o no vacunarse es una decisión personal, nosotros no nos metemos en eso. Pero si el problema de contagios llegara a aumentar y estuviera concentrado en los no vacunados nosotros pondríamos restricciones sobre ellos”, dijo el alcalde, durante una rueda de prensa realizada el pasado lunes 22 de noviembre.

La advertencia del alcalde se produce en medio de un repunte en el número de casos COVID en Antioquia, que tiene preocupados a las autoridades y epidemiólogos.

Mientras en Antioquia, tan solo durante la jornada del pasado lunes 22 de noviembre el número de casos nuevos se ubicó en 518, con 424 casos Medellín concentraba el 81,8 % de los reportes. En cuanto a los casos activos, mientras Antioquia registraba para esa misma fecha 3.859 casos, Medellín aportaba 2.374 de esos casos.

Aunque a finales de octubre pasado el mismo alcalde Quintero había anticipado que el Municipio estudiaba retirar la restricción del uso del tapabocas (siendo luego desautorizado por el Ministerio de Salud) y aseguró que la ciudad alcanzaría la inmunidad de rebaño en menos de tres semanas, el número de casos confirmados por cada mil habitantes pasó de 0,63 el 24 de octubre a 0,79 el 21 de noviembre, según la Secretaría de Salud.

De acuerdo con los datos de esa misma dependencia, son las comunas 16 (Belén), 14 (El Poblado) y 9 (Buenos Aires) las que mantienen las tasas de letalidad más altas.

Bajo este panorama, el avance de la vacunación se muestra como uno de los puntos que aún preocupan, ya que pese a acumular 3,3 millones de personas con al menos una dosis, la ciudad solo reporta 1,5 millones con esquema completo.

Desde la orilla de las agremiaciones médicas, Jorge Iván Posada Vélez, portavoz de la seccional Antioquia de la Asociación Médica Sindical (Asmedas) planteó que, aunque desde esa organización se ve razonable exigir el carné de vacunación para acceder a espacios públicos, el camino para mejorar las tasas de vacunación en la ciudad pasaría por mejorar las campañas de educación y sensibilización a la ciudadanía.

“Lo fundamental para avanzar con esta campaña de vacunación y mejorar sus coberturas es continuar con esa labor paciente de educación y persuasión a todas las personas para que acudan con prontitud a completar sus esquemas de vacunación”, dijo Posada Vélez.

Aunque todavía no es claro cómo se implementaría una eventual cuarentena para los no vacunados, durante su intervención el alcalde aludió a las medidas que algunas ciudades y países europeos vienen estableciendo en ese sentido.

Uno de los casos destacados lo protagoniza desde hace varias semanas el país de Austria, que, pese a tener cerca del 65 % de su población con el esquema de vacunación completa, decidió imponer restricciones a cerca de 2 millones de personas que se rehúsan a vacunarse.