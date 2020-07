Alcalde de Puerto Leguízamo hace un llamado de alerta ante el coronavirus

En diálogo con El Colombiano hizo un llamado de alerta y urgencia para que sean atendidas sus necesidades, pues el hospital solo cuenta con un ventilador, apenas adecuaron una sala destinada para pacientes covid y, de los ocho médicos con los que cuentan, solo están trabajando cuatro, pues los otros cuatro están aislados por sospecha de coronavirus, ya que tienen síntomas y tuvieron contacto estrecho con los pacientes confirmados.

Nos cuentan que la situación por coronavirus está muy crítica en el municipio, ¿cuál es ese llamado que hace usted?

“La situación en Leguízamo es muy compleja, muy crítica. Leguízamo es el municipio más grande que tiene el país, es el 38 % del territorio del departamento del Putumayo. Compartimos fronteras con Ecuador y Perú, quizás eso ha hecho un poco complejo para poder darle mejor manejo a la situación del covid-19 en el municipio. El día de hoy yo no podría asegurar que las personas que están muriendo es por covid-19, pero en nuestro municipio nunca se habían visto muertes tan seguidas como las que hoy se presentan. Amanecieron seis personas muertas, unas que fueron evacuadas, otras que murieron en sus casas, entonces la situación es alarmante. Queremos poner en conocimiento del Gobierno Nacional, a nivel departamental, lo que está viviendo hoy nuestro municipio”.

En cuanto a situación hospitalaria, ¿cómo están?, ¿cuántos hospitales tienen?, ¿cuánto personal tienen ustedes, en cuanto a médicos?

“Leguízamo supera los 29.400 habitantes, recibimos mucha población de Caquetá, Amazonas, y somos el pueblo más poblado de esta zona, que también atiende población del Perú, del Ecuador. Realmente nuestro hospital María Angelines no cuenta con las herramientas suficientes, ni tampoco cuenta con el suficiente número de médicos para atender esta emergencia. También contamos con el Hospital de la Fuerza Naval del Sur que atiende a todo lo relacionado con personal de las Fuerzas Militares, pero es muy compleja la situación, no tenemos los suficientes médicos, no tenemos herramientas. De los ocho médicos que prestan el servicios en el hospital María Angelines, hoy puedo decirles que hay cuatro médicos en aislamiento. Un médico que está destinado para el tema de urgencias, uno para sala covid, uno para el tema de las remisiones, uno que queda para los turnos, aparte de que son muy reducidos, tenemos cuatro médicos aislados porque tuvieron contacto estrecho con personas que salieron positivas”.

¿Qué gestiones ha podido realizar, lo han escuchado desde el Gobierno Nacional, qué respuestas ha obtenido en esta labor?

“Enviamos un documento al Ministerio del Interior, a Relaciones Exteriores, al Gobierno Departamental, donde pusimos en conocimiento la difícil situación del municipio de Leguízamo, aprovecho este medio para seguir haciendo este llamado de alerta al Gobierno Nacional, de que nos envíen un equipo de médicos, que nos envíen herramientas para poder afrontar esta situación. Le pedimos, de carácter urgente al Gobierno Nacional, que estudie la posibilidad de enviar un equipo que nos pueda ayudar a atender esta difícil situación”.

¿En Unidades de Cuidados Intensivos, cuántas tienen?

“Lamentablemente no contamos con ninguna Unidad de Cuidados Intensivos, tenemos una sala que el hospital, que adecuamos para la atención de pacientes covid, pero realmente es muy básica. El municipio de Leguízamo a pesar de la población, a pesar de donde estamos ubicados y que atiende gente de distintos departamentos y países, solo cuenta con un ventilador”.

¿Las personas están acatando las recomendaciones, usan tapabocas, qué ha podido ver usted en los recorridos?

“Ese es otro tema que no jugó a nuestro favor, el aislamiento se inició ya hace más de cuatro meses, la gente empezó a preocuparse porque ya no tenían qué comer en sus casas, trató de salir a buscar su sustento diario. Otros salieron de manera irresponsable a las calles, creemos que en el momento en el que el virus ingresó a nuestra región, estas personas llevaron el virus a sus hogares y los abuelos que están bajos de defensas, pues no han resistido frente a este virus que ya empieza a cobrar vidas en nuestro municipio”.

Alcalde y en cuanto a las pruebas, ¿cómo se están haciendo?

“El Instituto Nacional de Salud ya nos reconoce más de 10 pruebas positivas para el municipio de Leguízamo, estamos a la espera de otros resultado.Mientras van las pruebas y regresan, están tardando más de diez días, entonces nosotros no podemos tener una estadística, un control para poder tomar acciones de manera inmediata”.

¿Qué les han dicho desde el Instituto Nacional de Salud, para mejorar ese tema de pruebas, qué respuestas han obtenido, entendiendo que ustedes tienen muchas dificultades?

“No hemos podido tener una comunicación directa con el Instituto Nacional de Salud, estamos tratando de tener una línea directa para expresar lo que está sucediendo, también estamos haciendo la gestión con el municipio, para con recursos propios, poder comprar algunas pruebas y hacer el respectivo tamizaje y análisis a la población para poder controlar la situación”.

De los casos confirmados, en este momento, ¿cuántos casos tiene y cuántas muertes han sido provocadas por coronavirus?

“Me atrevo a decir en este momento que ya dos personas perdieron la vida, de los casos confirmados”.