Comienza diciendo que las vacaciones las tomó porque sus secretarios en la Alcaldía le pidieron que descansara: "me hicieron una petición muy respetuosa: hacer uso de unos días de descanso que me permitieran tomar un oxígeno, puesto que llevaba mucho tiempo sin parar".

Según el acalde, fue el único funcionario del gabinete que no descansó en diciembre y enero y durante esos días trabajó hasta altas horas de la madrugada, incluidos el 24 y 31 de diciembre.

"Hace algunas semanas, nuestro secretario de Salud, Carlos Humberto Orozco, alzó la voz y me pidió que por motivos de salud mental descansara, nos haría bien a todos", agrega.

Luego, asegura que las vacaciones estaban programadas antes de que se conociera el aumento de la actividad del volcán y que no se ha podido devolver por el alto costo que tienen los tiquetes aéreos en semana santa.

"No he regresado a Colombia no porque no quiera, sino porque modificar unos tiquetes esta semana, donde todos los aeropuertos del mundo están llenos, tienen un costo altísimo, pero estamos haciendo lo posible para solucionarlo", dice.

Marín ha sido objeto de fuertes críticas por no estar en la ciudad mientras el volcán nevado del Ruíz se encuentra en nivel naranja de actividad, lo que significa la posibilidad de una erupción en cuestión de días o semanas.

"Lo que estamos viviendo requiere de que los gobernantes ubicados en los municipios de riesgo volcanico den muestras de responsabilidad, buen tino para tomar decisiones y disponibilidad ... Esto lo que está demostrando es una falta de liderazgo en lo público", manifestó en un editorial este miércoles el periódico La Patria.