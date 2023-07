El registrador nacional, Alexander Vega, rompió su silencio por la mención a su gestión como magistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE, que apareció en los audios del testigo clave del caso Odebrecht contra el excandidato a la Presidencia Óscar Iván Zuluaga.

Vega sostuvo que “las manifestaciones y señalamientos que se me hacen en dicha grabación no son ciertos. No existió pacto o compromiso alguno sobre las decisiones que se discutían en el interior de la corporación”.

El material en cuestión al que hace referencia Vega corresponde a la voz de Daniel García Arizabaleta, quien trabajó en la campaña de Zuluaga y prendió el ventilador en la Fiscalía sobre la entrada de dineros irregulares de la constructora brasileña a la contienda presidencial de 2014, en la que el expresidente Juan Manuel Santos ganó la reelección frente a Zuluaga.

En ese material, a Vega y al CNE se le señala de, presuntamente, haber influenciado en las investigaciones sobre ese caso. Ante las acusaciones, Vega sostuvo que “es importante ratificar y aclarar que no fui ponente de ninguna de las dos investigaciones de las campañas presidenciales 2014, adicionalmente, en el momento en que la sala plena del Consejo Nacional Electoral tomó las decisiones, no era presidente de la corporación”.

El registrador, quien es el autor del nuevo Código Electoral, sostuvo que sus actuaciones “como magistrado siempre estuvieron bajo el marco de la Ley, atendiendo las pruebas de cada expediente y con respeto por la autonomía e independencia de cada uno de sus miembros, como también de las decisiones colegiadas del Consejo Nacional Electoral”.

Alexander Vega ejercía como magistrado del CNE en 2017, año en el que se decidió archivar la investigación por los dineros irregulares que habrían entrado a la campaña de Zuluaga. Además del actual registrador, para entonces el ahora defensor del pueblo, Carlos Camargo, también ejercía como magistrado de esa corporación.

Los nombres de Vega y Camargo aparecieron enunciados en los audios de García Arizabaleta que tiene la Fiscalía como material probatorio contra el excandidato Zuluaga, su hijo David Zuluaga y la exministra Cecilia Álvarez.

Por ese caso Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga serían imputados por la Fiscalía el próximo 10 de julio y para este 6 de julio está programada la imputación contra la exministra Álvarez.