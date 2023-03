Alfonso Prada se defiende: Dice que no acordó 10 puestos en el Alto Gobierno con Nicolás Petro

Sin duda alguna la última semana no fue una de las mejores del Gobierno Nacional. Un presunto escándalo de corrupción estalló al interior de la Casa de Nariño por las declaraciones que dio la exesposa de Nicolás Petro, Day Vásquez, quien acusó al diputado de haber pedido cuotas burocráticas en el Alto Gobierno y de recibir más de $1.600 millones por parte de narcos para financiar en primera vuelva la campaña de su padre, el hoy presidente Gustavo Petro.

En los más de 1.600 chats que Vásquez entregó a la vicefiscal general, Martha Mancera, están las conversaciones en las cuales Nicolás le hablaba a su entonces pareja que estaba cuadrando reuniones con ministros y con la directora del Departamento de Prosperidad Social, Cielo Rusinque.

En los explosivos chats Nicolás Petro le dijo a Day que si tenía abogados que quisiera ayudar, debido a que Alfonso Prada, como ministro del Interior, le había ofrecido al menos 10 puestos.

"Tres los voy a dar para Ciénaga, uno para ayudar a mi mamá, uno para ti y cinco para el tema político de Barranquilla", le dijo Nicolás en los mensajes a Day.

Ante esto, en las últimas horas, Prada, como funcionario del Alto Gobierno, salió al paso a los señalamientos y afirmó que no acordó puestos con el hijo del jefe de Estado.

“Entiendo que hay unos chats privados, en que Nicolás dice a su exesposa que yo le di 10 cupos, pero no dice de qué. Yo conocí a Nicolás en la campaña, recuerden que yo fui jefe de debate. Nicolás trabajó allá y me acompañó en distintos escenarios. Mi relación con él es solamente en ese nivel: verlo como uno de los dirigentes del Atlántico", dijo el vocero oficial de la Casa de Nariño.

Acto seguido puntualizó que nunca ha entregado cupos de nada y que espera que se explique a qué hacía referencia en las conversaciones.

"Jamás hemos hablado de cupos de nada, porque en mi lenguaje no existe esa palabra. Habría que ver en el marco de esa conversación que quiso decir. No sé a qué se refiere. No voy a especular”, dijo Alfonso Prada.