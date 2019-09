Medio ambiente, paz y Venezuela fueron los temas centrales del discurso del presidente Iván Duque Márquez, durante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

Sin embargo, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar porque, al parecer, en la agenda del presidente Venezuela sigue ocupando un lugar muy importante.

También, los expertos consultados por Vanguardia consideran que el presidente dejó de lado los temas de gran impacto nacional como la paz y la vulneración de los derechos humanos con el asesinato sistemático que se viene registrando de los líderes sociales y excombatientes de las Farc.

“Podemos decir que si se analiza el conjunto de la asamblea, la presentación de Duque no tuvo mayor impacto ni relevancia; otros países se llevaron los titulares, el mismo presidente de Brasil por la forma incendiaria de decir las cosas; otros países como Iraq, toda la situación actual que está sucediendo con Ucrania y el presidente Trump, en fin, digamos que ninguna de las cadenas internacionales recogió las declaraciones de Duque, entonces desde ese punto de vista se le vio muy bajo impacto y de poca relevancia”, asegura Daniel García Peña, Docente Universitario e Historiador.

Lea también: Maduro apoya el terrorismo: Duque

Asimismo, manifiesta que cada vez más esa estrategia de Duque de casarse con la salida a toda costa de Maduro y apostarle a la estrategia de Guaidó, se ve más ineficiente y “pareciera que el único tema que preocupa a Colombia es Venezuela, pero, por otro lado, una presentación de un presidente en Naciones Unidas debe de alguna manera promover los intereses nacionales y los temas importantes del país, como la paz con las Farc”.

De esta opinión también es Hugo Fernando Guerrero, Sierra, Docente de la Universidad de La Salle, al considerar que “es difícil denunciar en derechos humanos y en terrorismo a Nicolás maduro cuando este gobierno no ha dado un solo paso para negociar con el Eln y hay informes de Ongs de Derechos Humanos en donde Colombia no pasa la materia de defensa de los derechos humanos, principalmente, el ataque sistemático a los líderes sociales”. “Entonces, hasta dónde llega la legitimidad para acusar en materia de derechos humanos a Maduro, cuando Colombia tampoco ha hecho nada al respecto”.

Además, asegura Guerrero Sierra que la defensa del medio ambiente se ha convertido en un saludo a la bandera, por supuesto que asumir una posición radical frente a la amazonía, por ejemplo, es fácil discursivamente, pero el problema es cómo se avanza de manera efectiva con aplicación de medidas claras.

Además, “cómo se entiende que el gobierno de Duque hable de manera discursiva y vacía con respecto al medio ambiente, cuando hay acciones internacionales que Colombia tampoco ha aplicado efectivamente y sobre todo de manera específica cuando defiende abiertamente la aplicación del fracking”.

Así mismo, sobre el tema de la amazonía, Mauricio Jaramillo, Analista Político, precisa que “creo que Colombia no ha asumido una postura internacional todavía visible frente al tema de la amazonía y me parece que la postura de Duque es bastante ambigua al respecto, porque al dejar por fuera algunos actores claves que hacen parte, por ejemplo, de la organización del tratado de cooperación amazónica, se está asumiendo una posición si se quiere alejada de la de la realidad y con esto se comprueba que los temas ambientales para Colombia son débiles y que el enfoque internamente no le interesa necesariamente al gobierno”.

Ratifica relaciones

El docente de la Universidad de La Salle, manifiesta que “para lo que sirve esta vitrina de la ONU es para corroborar la alianza que tiene Estados Unidos con Colombia y viceversa, en materia de política exterior y específicamente de respecto al tema de Venezuela. Al final lo que queda oculto es el tema de derechos humanos que es una cosa gravísima y que merece una explicación no solamente internacional sino del propio gobierno, mientras que lo que queda a nivel internacional es que el problema de Colombia es Venezuela”.