Alumno que lleva 40 años en la Universidad de Antioquia contó por qué no se ha graduado

La semana pasada, la Universidad de Antioquia se volvió tema candente en las distintas plataformas de redes sociales. Esto sucedió después de que el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, hiciera una denuncia pública. Según él, numerosos estudiantes han acumulado más de 30 semestres en sus programas de pregrado.

Asimismo, el funcionario público destacó que alrededor de 2.164 estudiantes llevan inscritos más de 14 períodos académicos en esta institución, sin haber completado aún sus estudios. Además, reveló que hay individuos que han pasado más de 180 meses en actividad académica dentro de las aulas universitarias.

“Yo no estoy estigmatizando a nadie. La universidad se ha embarcado en una muy mala aplicación de recursos. Simplemente, estoy poniendo una alerta sobre un tema que se debe discutir en el seno del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia”, precisó.

Esta semana, en una entrevista con el Canal Uno, Carlos Posada, un estudiante activo del centro educativo, afirmó que ha estado estudiando en la Universidad durante aproximadamente 40 años, sin que esto, según él, haya sido un impedimento para llevar una vida normal.

Incluso, durante la transmisión televisiva, mencionó que en algún momento tuvo que posponer sus estudios debido a la paternidad. Además, expresó su amor por la vida universitaria y comentó que el ambiente académico le brinda una gran sensación de tranquilidad.

“En la universidad, a mí nadie me ha limitado a que no haga algo distinto a lo que yo hago, que es no perturbar a nadie más. Yo entro por una puerta, por cualquiera de las puertas de la universidad, y respiró paz”, expresó inicialmente.

Luego, enfatizó: “Mira, yo estudié, trabajé y tuve familia, lo que tú quieras, estando acá. Tuve un hijo, me separé de la universidad tres años porque estaba matado con mi hijo, volví y aquí estoy. Terminé mi carrera como de cuarenta y miles de años, y aquí estoy”.

En su intervención en Canal Uno, el hombre señaló que las afirmaciones del gobernador de Antioquia deben ser examinadas detenidamente, dado que cada situación es única. Concluyó afirmando que continuará asistiendo al claustro, al que describió como su segundo hogar.