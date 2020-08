Álvaro Leyva pide que más excombatientes se sumen al relato de la verdad

Leyva celebró el hecho de que entre los dos excombatientes se haya desenvuelto un diálogo cordial que da cuenta de los avances en materia de paz.

"Lo cierto es que el haber estado de acuerdo con que la paz no se alcanza enteramente sin que el país conozca la verdad de lo sucedido y sin que las víctima y sus derechos sean el centro de esa verdad, es de una gran trascendencia histórica. No cabe duda que se trata de un punto de encuentro, antesala de la plena reconciliación y de garantía de no repetición", dijo.

Lea también: “El futuro de Salvatore Mancuso en Colombia debe ser una cárcel”: Duque.

Añadió que "lo que particularmente llama la atención es que, tras haber sido ustedes adversarios feroces, hayan coincidido en que, si bien hay episodios que requieren sus propios relatos por tratarse de organizaciones diferentes, la mirada, repaso y análisis del conflicto debe ser uno".

Leyva solicitó que, así como se llevó a cabo este diálogo con el fin de conocer verdades en el marco del conflicto, otros excombatientes, fundamentalmente de las AUC, se sumen al relato para que las víctimas puedan esclarecer lo hechos.