¿Álvaro Leyva tendría las horas contadas en la Cancillería? Esto es lo que se sabe

Ataque a la prensa

En días pasados el periodista Daniel Coronell reveló que el hijo del Canciller, Jorge Leyva, participó en reuniones para discutir el tema de los pasaportes. Estas se habrían llevado a cabo en el exterior con la presencia de Juan Carlos Losada, director de asuntos jurídicos internacionales del Ministerio.

Este último aceptó que el encuentro ocurrió, pero, según dijo, los temas de conversación fueron otros.

Por tanto, el Canciller no solo se mostró molesto porque, según él, el periodista no contrastó la información, sino que se refirió a él en todo momento con apodos (en repetidas ocasiones lo llamó ‘Daniel, el travieso’) y le envió un mensaje: “Mi hijo y yo nos encontramos en donde nosotros queremos, no va a ser Coronell el que me diga cuándo y dónde ver a mi familia”.