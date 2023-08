A través de un video en su cuenta de X, antes Twitter, el también exsenador de la República explicó sus declaraciones de renta desde el 2010 a la fecha. “En el debate de Semana entre candidatos a la alcaldía de Bogotá, un participante me acusó de No Pagar Impuestos. No obstante que en el pasado publiqué una respuesta, hoy publico los impuestos que he cancelado entre 2010 y la fecha”, escribió.

Además, Uribe Vélez lanzó una fuerte ‘pulla’ a Bolívar, a modo de consejo para los votantes de la capital colombiana. “Bogotá debería elegir un buen alcalde, una buena alcaldesa y no Un Paquete cuya única gracia ha sido hablar mal de mi persona”, aseveró.