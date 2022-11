El llamado lo hizo el mandatario desde Sharm El-Sheikh, en Egipto, en la COP 27, en donde ha participado este martes en el diálogo regional de alto nivel “Amazonía como pilar de equilibrio climático y de la vida” con los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Surinam, Chan Santokhi.

“Unificar una posición respecto a la crisis climática, lo que significa la descarbonización que tiene efectos, para mí es una oportunidad, para otros países pueden ser negativos, el camino en el que tiene que entrar la humanidad implica una adecuación de nuestros países a las circunstancias”, expresó el mandatario colombiano.

El presidente Petro aseguró que si la humanidad no toma medidas para contener la crisis climática, esta misma desaparecerá porque no habrá un punto de retorno.

“La selva Amazónica es un pilar climático, sin ella hay un enorme peligro de que se queme, no solo por mano directa del ser humano, sino por el calentamiento global, llegaremos a un punto de no retorno, un camino de no extinción. Estos encuentros con países que tienen responsabilidad territorial se vuelven fundamental”, expresó el presidente colombiano.

Y reiteró el mandatario colombiano: “Sino logramos la aceleración que necesita el tránsito hacia una economía descarbonizada, es irreversible, se desencadenan procesos climáticos de tal envergadura que la cadena de la vida va desapareciendo, desaparecer aceleradamente el planeta”.

El presidente también recordó algunas de las medidas que propuso en el decálogo expuesto ante la COP 27 y, que según Petro, podrían contribuir notoriamente en la protección del medio ambiente.

“Sólo la unificación de grandes bloques mundiales puede permitir transformar la inercia que hoy existe alrededor del tema climático y América Latina tiene que unirse, tiene que juntarse en una sola voz y uno de los temas de consenso que podría unificarnos, incluso con África, con parte de Asia, es el cambio de deuda por acción climática”, afirmó Petro.

Por su parte, el presidente Maduro exaltó la intervención y discurso de su homólogo colombiano ante la cumbre climática: “Es uno de los discursos más inteligentes y de mayor capacidad propositiva que ha habido en esta cumbre”, expresó Maduro.