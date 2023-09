El presidente Gustavo Petro le presentó a la Corte Suprema de Justicia una nueva terna para fiscal el martes 26 de septiembre. En la reciente postulación fue excluida la candidata Amparo Cerón. Sin embargo, la mujer envió una comunicación en el que indicó que todavía pretende reemplazar en el cargo al fiscal Francisco Barbosa.

“De manera respetuosa me permito informarles que, a la fecha y hora, no he RENUNCIADO a ser integrante de la terna para Fiscal General de la Nación, remitida por el Señor Presidente de la República doctor Gustavo Francisco Petro Urrego el día 2 de agosto de 2023”, dijo Cerón en una carta que llegó este miércoles a la Corte.

El pronunciamiento de Cerón ocurre 24 horas después de que el presidente Petro remitiera una nueva terna en la que su hoja de vida quedó excluida para darle paso a la postulación de Luz Adriana Camargo.

Lo cierto es que la exclusión la abogada Cerón parecía cantada. Después de su postulación, volvió a ventilarse las versiones que indicaban sus retrasos para investigar a los responsables del entramado de corrupción de Odebrecht en Colombia bajo la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez.

Por ejemplo, el fallecido Jorge Enrique Pizano, el controller del contrato de la Ruta del Sol, mencionó que le contó todo lo que sabía a Cerón sobre los sobornos y demás irregularidades que había en el caso.

De otro lado, el condenado exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, había dicho que Cerón era una fiscal “que hacía lo que se le pedía”.

Cerón salió de la Fiscalía con la llegada a la dirección de Francisco Barbosa. En su defensa, la mujer insistió en que le quitaron el caso Odebrecht e insistió en que bajo su gestión se condenaron algunos pesos pesados de la política como el exsenador Otto Bula, el exviceministro Gabriel García Morales y el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo.

Quizás, para evitar que al cargo llegue una persona cuestionada, el presidente Petro se decantó por Luz Adriana Camargo, una mujer que trabajó en el pasado con el hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez en la Corte Suprema de Justicia y en la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala.

Así, la Corte Suprema ahora deberá elegir entre Camargo y las dos juristas que quedaron de la terna anterior: Ángela María Buitrago Ruiz y Amelia Pérez Parra.