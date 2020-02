En esta modificación el mes de febrero no tendrá 28 sino 29 días, pero ¿cómo y cuándo celebran las personas que cumplen años este último día del mes? Vanguardia contará la historia de colombianos que festejan de diversas maneras esta fecha.

“Un día de eterna juventud”

Nardhy Alexandra Suárez es una bogotana que vive en Estados Unidos y este 29 de febrero, por ser año bisiesto, podrá festejar su cumpleaños en la fecha exacta en la que nació, algo que no hacía desde el 2016.

Ella cuenta que a las personas les parece muy curioso porque creen que no hay nacimientos este día, e incluso una persona alguna vez le dijo que se consideraba un día maldito. Sin embargo, para ella se ha convertido en la excusa perfecta para sentirse más joven y pensar que se envejece cada cuatro años.

“Uno decide qué creer y que no. Yo no lo veo como algo normal por eso siempre trato de que sea muy especial. No conozco otra persona que cumpla este día, dicen que yo me veo muy joven pero tal vez es por mi actitud, que siempre intento vivir cada situación con alegría, con juventud”, aseguró la bogotana.

Además, menciona que todas las personas saben que cumplen en una fecha específica pero que los bisiestos pueden ser más flexibles y celebrar antes o después.

Nardhy Suárez normalmente celebra el 28, pero cada cuatro años intenta celebrar “al máximo”. “Espero que este año mi esposo me sorprenda”, afirmó entre risas, y no perder la costumbre de hacer una fiesta grande cada 29 de febrero.

Lea también: Con más de 4 millones de visitantes, turismo en Colombia batió récords durante 2019.